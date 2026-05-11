Dispozitivul a fost activat în vederea gestionării acostării navei, la bordul căreia exista un focar de hantavirus care a provocat mai multe morţi şi contaminări în rândul pasagerilor şi membrilor echipajului.

Garda Civilă participa la operaţiuni de securitate şi coordonare la momentul decesului, duminică, o zi marcată de o activitate intensă a poliţiei şi sanitarilor, pe timpul unei operaţiuni complexe de debarcare şi evacuare a pasagerilor şi echipajului.

Moartea agentului a provocat consternarea colegilor săi şi forţelor de securitate, deoarece a avut loc în cadrul acestui dispozitiv excepţional.

„Vreau să prezint condoleanţele noastre familiei, întregii Gărzi Civile", a declarat într-o conferinţă de presă în portul Granadilla ministrul Sănătăţii Mónica García.

Sosirea MV Hondius la Tenerife a avut loc în cadrul răspunsului internaţional la focarul de hantavirus de la bordul navei de croazieră, care a condus la evacuarea pasagerilor şi la repatrierea lor în ţările de origine în cadrul unor protocoale sanitare stricte.

Spania a exclus două cazuri suspecte, iar autorităţile internaţionale sunt în continuare vigilente cu privire la alte infecţii confirmate în alte ţări.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a îndemnat la prudenţă şi a subliniat că este vorba despre un focar localizat, care nu este comparabil cu o pandemie.