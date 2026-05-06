Cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunțarea cursului oficial de către BNR, paritatea era peste valoarea de 5,25-5,26 lei pentru un euro, sensibil peste cursul oficial de 5,218 lei/euro al băncii centrale anunțat marți, 5 mai, înainte de rezultatul votului din Parlament prin care guvernul Bolojan a fost demis.

Majoritatea analiștilor economici care au emis păreri în spațiul public au subliniat că presiunea pe curs (care poate fi atenuată prin intervenția BNR) se va menține, cel mai probabil, până când situația politică și cea fiscală vor fi mai clare, respectiv când România va avea un Guvern susținut de o majoritate stabilă care să anunțe măsurile fiscale necesare pentru a readuce economia la un nivel sănătos.

Cotația BNR este anunțată zilnic în jurul orei 13. Cotația BNR este una informativă. Ea este însă cea care „dă tonul” pe piața valutară și, în unele cazuri, este cea luată în calcul în anumite tipuri de contracte sau de plăți care necesită un curs de conversie.