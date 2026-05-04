Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, în Armenia, după Summitul de la Erevan, despre efectul crizei politice asupra cursului leului, că invită la calm.

"Invit la calm. Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se aşează, cursul revine", a spus şeful statului.

"Ce pot să transmit şi românilor şi, să spunem, pieţei financiare este că România îşi păstrează angajamentele pe deficit şi îşi păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE şi PNRR şi direcţia pro-occidentală", a explicat preşedintele.

Banca Națională a României a publicat, în 4 mai 2026, noile valori ale cursului valutar și ale principalilor indicatori monetari, care arată o ușoară apreciere a monedelor internaționale și menținerea dobânzilor interbancare la niveluri ridicate.

Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,1998 lei, în creștere cu 0,0581 lei față de ședința anterioară.