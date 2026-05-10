- Prim-ministrul Qatarului, primit de Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat despre "ameninţările" şi securitatea din Orientul Mijlociu în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul Qatarului, şeicul Mohammed bin Abdelrahman al-Thani, care fusese primit cu o zi înainte la Washington de vicepreşedintele JD Vance.

Acest stat din Golf a servit adesea drept intermediar pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. De la începutul războiului cu Iranul, pe 28 februarie, a fost ţinta atacurilor iraniene în calitate de aliat al Statelor Unite.

- Iranul ameninţă în cazul unui atac asupra petrolierelor sale

Iranul a ameninţat sâmbătă seara că va ataca obiective americane în cazul unui atac asupra flotei sale comerciale, la o zi după atacurile armatei americane asupra a două dintre petrolierele sale din Golful Oman.

"Orice atac împotriva petrolierelor şi navelor comerciale iraniene va atrage după sine o ripostă puternică împotriva unuia dintre centrele americane din regiune, precum şi împotriva navelor inamice", a declarat marina Gardienilor Revoluţiei.

- Lansarea de drone împotriva nordului Israelului, un soldat grav rănit

Armata israeliană a raportat "mai multe" drone explozive lansate de Hezbollah în direcţia teritoriului israelian, precizând că un rezervist al armatei a fost rănit grav şi că alţi doi au fost răniţi uşor.

Mai devreme, mişcarea şiită libaneză pro-iraniană declarase că a "ţintit o adunare de soldaţi" în nordul Israelului.

- Sudul Libanului: nouă morţi, printre care o fetiţă

Autorităţile libaneze au anunţat, sâmbătă, moartea a nouă persoane, printre care o fetiţă, în urma unor noi atacuri aeriene israeliene asupra sudului Libanului, în timp ce Hezbollah a revendicat, la rândul său, atacuri cu rachete asupra nordului Israelului.

La Saksakiyé, Ministerul Sănătăţii a raportat şapte morţi, printre care o fetiţă, şi 15 răniţi, dintre care trei copii.

- UE solicită un acces umanitar mai bun în sudul Libanului

Responsabila UE pentru situaţii de criză umanitară, Hadja Lahbib, a cerut, la Beirut, un acces mai bun al ajutorului umanitar în sudul Libanului. Acesta "este disponibil, dar de prea multe ori nu poate ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el", a declarat ea.

- Pata de petrol din largul Iranului "s-a redus considerabil", potrivit unui ONG

Pata de petrol apărută în urmă cu câteva zile în largul insulei iraniene Kharg, care a stârnit temeri privind un dezastru ecologic, s-a "redus considerabil", a constatat sâmbătă organizaţia de protecţie a mediului CEOBS, pe baza analizei imaginilor din satelit.

"Deşi infrastructurile offshore din regiune pot constitui o sursă potenţială, nu suntem în măsură să identificăm un punct de origine definitiv şi nici să atribuim petei de petrol unei cauze specifice în acest stadiu", a declarat Leon Moreland, de la CEOBS.

- Distrugător britanic în Orientul Mijlociu

Londra a anunţat că va "prepoziţiona în Orientul Mijlociu" un distrugător, HMS Dragon, aflat în prezent în Marea Mediterană, în vederea desfăşurării unei misiuni internaţionale de securizare a transportului maritim în strâmtoarea Ormuz.

La jumătatea lunii aprilie, mai multe ţări care nu sunt direct implicate în conflictul declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului s-au declarat dispuse să pună în aplicare o "misiune neutră" pentru a asigura securitatea acestui pasaj strategic, a cărui blocare de către Teheran a zguduit economia mondială.