Dacă mai exista vreun dubiu cu privire la angajamentul Norvegiei de a menține – și chiar extinde – producția offshore de gaze și petrol, ministrul energiei, Terje Aasland, are un răspuns clar: „Vom dezvolta, nu vom desființa, activitatea pe platoul nostru continental.”

Săptămâna aceasta, spre îngrijorarea activiștilor de mediu, el a anunțat că trei câmpuri de gaze din largul coastei sudice vor fi redeschise până la sfârșitul anului 2028 – la aproape trei decenii după închidere – pentru a compensa deficitul cauzat de războiul din Ucraina și de perturbările aprovizionării din Orientul Mijlociu.

Decizia va contribui la menținerea producției de petrol și gaze la nivelul anului 2025 – relativ stabil de aproape 20 de ani – și la păstrarea acestui nivel pe parcursul restului deceniului. Norvegia are 97 de câmpuri petroliere offshore, dintre care trei au fost puse în funcțiune anul trecut, iar Directoratul Offshore Norvegian estimează „100 și peste” în următorii doi ani, cu o producție de cel puțin 2 milioane de barili pe zi.

Marea Barents, în nordul extrem, devine noua frontieră pentru petrol și gaze – cu perspectiva exploatării mineralelor de pe fundul mării între nordul Norvegiei și Groenlanda, o opțiune mai îndepărtată după primele studii care au indicat potențial.

„Producția offshore a Norvegiei joacă un rol important în asigurarea securității energetice a Europei”, spune Aasland. „Lumea, și Europa, vor avea nevoie de petrol și gaze pentru decenii, iar este esențial ca Norvegia să continue dezvoltarea platoului continental pentru a rămâne un furnizor fiabil pe termen lung… și cu un nivel ridicat de activitate de explorare.”

Sectorul generează venituri uriașe pentru Norvegia, însă decizia de redeschidere a câmpurilor Albuskjell, Vest Ekofisk și Tommeliten Gamma din Marea Nordului, închise în 1998, a atras critici puternice.

Aceasta contravine recomandărilor agenției de mediu a țării, iar Partidul Stângii Socialiste a acuzat guvernul de „greenwashing”.

Lars Haltbrekken, vicepreședinte și purtător de cuvânt pe probleme de mediu al partidului, a declarat: „Arată că guvernul ignoră din nou în mod flagrant recomandările propriilor experți. Toată retorica despre extracția responsabilă a petrolului este doar o iluzie. Este greenwashing în toată regula, iar zone naturale vulnerabile și importante sunt puse în pericol în mod conștient.”

Compania energetică norvegiană Equinor (fostă Statoil), în care statul deține 67%, spune că depune „eforturi mari” pentru a menține nivelul producției din 2020 de 1,2 milioane de barili pe zi până în 2035. Participația statului ar urma să aducă aproximativ 2 miliarde de lire sterline în dividende în acest an.

„Este foarte important pentru valoarea de piață a companiei să menținem producția mai ridicată decât în 2001 – da, atunci produceam mai puțin decât acum”, a declarat Ola Morten Aanestad de la Equinor. Pentru a preveni declinul, compania intenționează să investească anual 6 miliarde de dolari (4,4 miliarde de lire) până în 2035 – „mai multe foraje… multă dezvoltare nouă, mai multe conducte… poate câmpuri mai mici, dar totuși importante.”