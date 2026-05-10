Blocada iraniană din Strâmtoarea Ormuz a dus deja la pierderea a aproape un miliard de barili de petrol, iar deficitul se agravează cu fiecare zi în care ruta maritimă rămâne afectată.

Olivier Le Peuch, directorul general al SLB, a declarat că actuala criză demonstrează fragilitatea sistemului energetic mondial şi va accelera schimbări fundamentale în sector.

La rândul său, Lorenzo Simonelli, şeful Baker Hughes, a spus că securitatea energetică "nu mai este doar un subiect de discuţie", ci devine o prioritate strategică globală.

Directorii din industrie estimează o creştere a investiţiilor în explorarea şi producţia de petrol şi gaze, precum şi în infrastructuri energetice mai reziliente şi diversificate. În paralel, investiţiile în soluţii cu emisii reduse de carbon, precum energia nucleară, geotermală şi modernizarea reţelelor electrice, vor continua.

"Nu este vorba doar despre creşterea producţiei de energie, ci despre construirea unei infrastructuri energetice robuste şi rezistente, cu surse diversificate şi mai puţină dependenţă de active unice de mare dimensiune", a spus Simonelli, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Petrolul american va deveni şi mai important pentru securitatea energetică globală

Criza a evidenţiat dependenţa economiilor asiatice de petrolul şi gazele naturale lichefiate din Orientul Mijlociu.

CEO-ul Exxon Mobil, Darren Woods, a declarat că statele îşi vor reevalua strategiile energetice pentru a evita expunerea excesivă la o singură regiune.

Directorii din industrie estimează şi o reconstrucţie a rezervelor strategice de petrol la nivel mondial, după consumul accelerat provocat de conflict.

În acest context, petrolul american va deveni şi mai important pentru securitatea energetică globală, a afirmat Kaes Van't Hof, directorul Diamondback Energy. Exporturile de petrol brut ale SUA au atins niveluri record în timpul războiului.

Companiile petroliere spun că piaţa globală a trecut de la aşteptările privind un surplus de petrol în 2026 la perspectiva unui deficit semnificativ de ofertă, ceea ce ar putea menţine preţurile ridicate chiar şi după încheierea conflictului.

Directorii anticipează că preţurile mai mari vor stimula investiţiile offshore şi în proiecte de mare adâncime din Africa, Asia şi America.

Potrivit şefului SLB, Africa ar putea deveni una dintre cele mai atractive regiuni pe termen lung, datorită resurselor importante de petrol şi gaze încă insuficient exploatate.