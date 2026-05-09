Este un indicator bun, spun specialiștiii, dar și o ocazie de a ne face cunoscuți. Vinurile albe și cele roșii sunt, în prezent, medaliate de critici, dar, în ultima vreme, România a plusat și la rose-urile mai aromate, unele din soiuri autohtone.

La cea mai recentă competiție internațională de vinuri, de la Bruxelles, evaluarea a fost extrem de riguroasă.

După degustările juriului, România a obținut mai multe medalii, dar și o distincție exclusivă pentru un vin rose produs în cramele de lângă Turda, care îl plasează printre cele mai bune cinci rose-uri recunoscute la nivel mondial. Medalii am obținut și la Berlin, un alt concurs de prestigiu, desfășurat sub patronajul Organizației Internaționale a Viei și Vinului.

Robert Baicoianu, președinte Organizația Națională Vitivinicolă: „O creștere de 30-40% a vinurilor medaliate înseamnă viitorul vinului românesc în ideea de a fi mai ușor comercializate. Este un prim contact cu cerințele și rigorile consumatorilor externi”.

Procentul vinurilor românești medaliate este deținut în egală măsură de cele albe și rose, urmate, la mică distanță, de cele roșii. Deși celebrul rose de Provence, din Franța, domină topurile, și cel românesc - vinificat cu metode moderne - aduce, pe masa juriilor, o explozie de arome. Datorită succesului, am început să exportăm mai mult decât în anii trecuți, undeva cu 15 procente în plus.

Corespondent Știrile ProTV: „Din podgoriile românești, vinul începe să își croiască drum și spre piața din Europa și chiar peste ocean. Dacă în 2020 exporturile erau de 30 milioane de euro, anul trecut valoarea s-a ridicat la 39 milioane de euro. O creștere timidă comparativ cu importurile, spun specialiștii, dar deloc de neglijat.”

Ovidiu Maxim, enolog și manager cramă: „Au început să sune telefoanele, deci lumea a devenit foarte, foarte interesată de vinurile medaliate”.

Gabriel Ardelean, manager marketing cramă: „Clienții ne-au contactat mult mai mult. Am primit oferte și din afară”.

Sergiu Savu, proprietarul unei crame: „Este medaliat la Decanter, una dintre cele mai dificile competiții la nivel mondial. Peste 30.000 de vinuri din peste 100 de țări, România i-a convins.”

Totuși, este loc și de mai bine. Conform Institutului Național de Statistică, anul trecut am importat vin de peste 152 milioane de euro, de patru ori mai mult decât valoarea exportului.