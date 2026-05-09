„Polonia ar dori acest lucru”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor vineri, când a fost întrebat despre această perspectivă.

„Avem o relaţie excelentă cu Polonia. Am o relaţie excelentă cu preşedintele. ... Îmi place foarte mult de el, aşa că este posibil”, a declarat şeful Casei Albe.

Pentagonul confirmă retragerea militarilor din Germania

La începutul acestei luni, Pentagonul a confirmat că SUA vor retrage 5.000 de soldaţi din bazele militare din Germania, punând în aplicare o ameninţare pe care Donald Trump a făcut-o după ce s-a certat cu cancelarul german Friedrich Merz pe tema războiului cu Iranul. De atunci, Trump a continuat să avertizeze că Pentagonul va „reduce efectivele cu mult mai mult decât 5.000”.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a declarat miercuri că Polonia este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania şi că îl va convinge personal pe Donald Trump să trimită soldaţii spre est.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, aflat în conflict cu preşedintele, avertizase luni că Varşovia nu ar trebui să „fure” trupe de la aliaţi.

Ministrul polonez al apărării şi liderul Partidului Popular Polonez (conservator), Władysław Kosiniak-Kamysz, a salutat însă sâmbătă declaraţiile lui Donald Trump.

„Alianţa polono-americană este fundamentul securităţii noastre”, a scris el pe X. „Polonia este gata să accepte mai mulţi soldaţi americani pentru a consolida flancul estic al NATO şi a oferi o protecţie şi mai bună pentru Europa”, a asigurat el.

Mesaj de deschidere din partea diplomației poloneze

La rândul său, ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat săptămâna aceasta că forţe americane suplimentare „vor fi binevenite în Polonia”.

Germania găzduieşte aproximativ 36.000 de soldaţi americani, reprezentând cea mai mare prezenţă militară americană din Europa şi a doua ca mărime la nivel mondial, după Japonia. Donald Trump a mai declarat că ia în considerare retragerea trupelor şi din alte ţări aliate, printre care Italia şi Spania.

„Probabil că o voi face, de ce n-aş face-o?”, a spus el joi.

Polonia, care se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, a devenit unul dintre cele mai importante state de pe flancul estic al NATO de la invazia pe scară largă a Rusiei în Invazia Rusiei în Ucraina (2022). În prezent, găzduieşte aproximativ 10.000 de soldaţi americani, potrivit TVP World.