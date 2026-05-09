Ofițerii, de la imigrări l-au urcat, cu forța în avion și, l-au trimis spre Federația Rusă, pentru care este acuzat, că ar fi strâns informații și ar fi pus, la cale acțiuni de sabotaj. Inclusiv, împotriva unor aliați, din NATO.

Cetățean rus născut la Harkov în fosta Uniune Sovietică, Denis Frolov a fost escortat de ofițerii Inspetoratului General pentru Imigrări pe aeroportul internațional Henri Coandă și urcat la bordul unui avion cu care a fost trimis spre Rusia.

Cu doar câteva ore mai devreme, Curtea de Apel București îl declarase indezirabil pentru rațiuni de securitate națională. Procurorii îl acuză pe Frolov ca ar fi implicat în facilitatea unor activități ostile, de tip hibrid împotriva României și a statelor Schengen și membre NATO în beneficiul Federației Ruse.

Ofițerii SRI care l-au monitorizat au aflat că are pregătire militară și s-ar fi specializat în prepararea explozibililor și otrăvurilor dar și în fabricarea de dispozitive explozive și incendiare. Este bănuit că a fost instruit de Federația Rusă să culeagă informații despre infrastructuri militare. De asemenea, există riscul ca el să acționeze că un facilitator de acțiuni de tip hibrid în beneficiul Federației Ruse.

Corespondent Pro TV: „Denis Frolov, susțin procurorii, pe baza datelor și informațiilor obținute de SRI, are legături directe dar și prin intermediul unor membri ai familiei sale, cu instituții din Federația Rusă. Dar și că ar fi contactat SVR, Serviciu federal de informații, de aici și riscul extrem de mare pentru securitatea națională a României, dar și a aliaților, așa încât într-o procedură de urgență a fost judecat, declarat indezirabil și îndepărtat de pe teritoriul țării”.

Denis Frolov a avut-o alături pe mama lui. Femeia a încercat fără succes să asiste la procesul băiatului ei. În fata instanței, Frolov a negat acuzațiile și a declarat că el nu suporta Federația Rusă și că nu a trimis la Moscova nicio informație.

Chiar dacă a fost îndepărtat de pe teritoriul României, Denis Frolov poate să atece cu recurs la instanța supremă, hotărârea Curții de Apel București.