Printre obiectele care fac obiectul licitației se numără piese din garderoba vedetei, bijuterii, scrisori, note scrise de mână, tablouri și poezii.

„Marilyn este un simbol”, a spus Brian Chanes, directorul departamentului Hollywood și entertainment din cadrul casei de licitații Heritage Auctions, cu prilejul unei previzualizări a colecției, desfășurate vineri. „Oamenii o iubesc și o adoră pe Marilyn până în ziua de azi”.

Pe numele real Norma Jeane Mortenson, Monroe s-a născut la Los Angeles în 1926 și a devenit o renumită actriță, fotomodel, cântăreață și sex-symbol, cunoscută pentru părul blond și silueta clepsidră. A murit în anul 1962.

Documente intime și mărturii necunoscute până acum

Heritage Auctions scoate la licitație obiecte provenite din colecția poeților Norman și Hedda Rosten, prieteni apropiați și confidenți ai lui Monroe. Licitația, care are loc pe 1 iunie, coincide cu împlinirea a 100 de ani de la nașterea artistei și include obiecte personale datând din perioada 1955-1962.

Printre vedetele licitației se numără câteva documente care nu au mai fost văzute de public până acum și care aduc informații despre viața intimă a cântăreței. Documentele fac referire la relațiile ei romantice, la temerile legate de pierderea unei sarcini și la reflecțiile ei pe tema mortalității.

„E ceva cu adevărat special, pentru că nu e vorba despre obiecte cumpărate și vândute în ultimele decenii”, a spus Chanes. „Este cu adevărat o descoperire”.

Biletul emoționant scris înaintea unei supradoze

De la bijuteriile făcute pe comandă, pe care le purta Monroe, la opere de artă pe care le-a ținut în mâini, colecția oferă cumpărătorilor un acces intim la universul personal al cântăreței. Licitația include, de asemenea, corespondența purtată cu fostul ei soț, dramaturgul Arthur Miller, care scoate în evidență complexitățile emoționale ale căsătoriei lor, precum și o scrisoare, care nu a fost făcută publică până acum, de la psihiatrul lui Monroe, în care acesta descrie ziua de dinaintea morții ei.

Chanes a prezentat un bilet cu o încărcătură emoțională specială din perioada când Monroe filma „Some Like It Hot”. Într-o notiță cu sigla Hotel del Coronado, actrița cerea ajutor, întrucât problemele pe care le avea amenințau să perturbe producția filmului.

„Cu puțin timp înainte să ia o supradoză și să fie nevoiți să întrerupă filmările, ea a scris: «Simt că mă înec»”, a spus Chanes.

„Se simte angoasa din scrisul ei”, a spus el, adăugând că Monroe a schițat, pe aceeași notiță, o siluetă scufundată în apă, prin care implora ajutor, „o imagine ce scoate în evidență problemele de sănătate mintală cu care se lupta actrița”.