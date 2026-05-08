Tribunalul Districtual Xuhui din Shanghai a pronunțat decizia la sfârșitul lunii aprilie, potrivit publicației Yangtze Evening News, citează South China Morning Post.

Femeia, pe nume Liu, lucra la respectiva companie din 2006. Numele firmei nu a fost făcut public, însă se știe că activează în domeniul administrării proprietăților.

Concediată din cauza jobului soțului

La sfârșitul anului 2023, Liu a primit o notificare din partea angajatorului prin care era anunțată că firma a decis încetarea contractului său de muncă deoarece soțul ei lucrează ca director general al unei companii concurente.

Angajatorul a susținut că acest lucru a avut „efecte negative” asupra companiei.

Liu a depus o plângere în februarie 2024, solicitând fostului angajator să îi plătească despăgubiri salariale de 88.000 de euro, plus un bonus de 7.800 de euro pentru anul 2023 și încă 1.300 de euro pentru concediul anual neefectuat.

Două luni mai târziu, comisia de arbitraj a decis că angajatorul trebuie să îi plătească lui Liu 88.000 de euro despăgubiri salariale și 1.300 de euro pentru concediul neefectuat.

Nemulțumită de rezultat, compania a intentat proces.

Compania a invocat riscul divulgării informațiilor

Firma a susținut că Liu, în calitate de manager de operațiuni, avea acces la date și alte informații confidențiale. De asemenea, a afirmat că soțul ei, Li, a înființat o companie pe numele mamei sale, care este concurentă în domeniu.

Postări online arătau că Li participa la expoziții din industrie în calitate de director general al firmei rivale.

Liu a declarat că nu cunoștea informații confidențiale ale fostului angajator și că avea doar un rol de sprijin în companie.

Ea a mai spus că soțul ei nu lucrează, de fapt, pentru acea companie rivală.

Potrivit lui Liu, acesta s-a prezentat drept angajat al firmei la evenimente din industrie pentru că îi era „mai convenabil să își desfășoare activitatea”.

Instanța a decis că decizia a fost ilegală

Instanța a constatat că fostul angajator al lui Liu nu a prezentat suficiente dovezi pentru a demonstra că soțul ei s-a folosit de poziția acesteia pentru a sabota interesele companiei.

Astfel, tribunalul a menținut decizia comisiei de arbitraj și a confirmat că concedierea lui Liu a fost ilegală.

Instanța a precizat că este ceva obișnuit ca soții să lucreze în companii diferite din aceeași industrie.

Conform Legii contractului de muncă, clauza de neconcurență se aplică doar managerilor de rang înalt, specialiștilor seniori sau persoanelor obligate să păstreze secrete profesionale.

În plus, astfel de angajați trebuie să semneze în prealabil un acord scris cu angajatorul, prevede legea.

În acest caz, Liu nu era director executiv și nici nu semnase vreun acord de neconcurență cu firma, a subliniat instanța.

Reacții împărțite pe internet

Cazul a atras rapid atenția pe internet.

„Înțeleg această companie. Dacă aș fi fost șeful, și eu aș fi concediat-o. Nu cred că nu i-ar fi divulgat soțului secrete comerciale”, a comentat un utilizator online.

O altă persoană a scris: „Este în regulă să concediezi un angajat, dar trebuie să îl despăgubești.”