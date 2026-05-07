Evenimentele programate în spaţiile partenere din Bucureşti vor avea loc în perioada 3 - 13 iunie şi vor culmina, în 13 iunie, cu marşul la care sunt aşteptate peste 30.000 de persoane.

Odată cu identitatea vizuală a ediţiei, semnată de artistul Maks Graur, organizatorii evenimentului lansează astăzi şi un amplu proces de consultare publică, în urma căruia se va naşte manifestul ediţiei - o listă de revendicări clare, adresate decidenţilor politici şi societăţii româneşti. Până pe 30 mai, persoanele LGBTQIA+ din întreaga ţară sunt invitate să-şi imagineze viitorul în România exact aşa cum şi-l doresc, completând formularul online: https://forms.gle/Gn7xPnePouEQhJ7J9.

Ediţia din acest an marchează 30 de ani de la înfiinţarea ACCEPT, organizaţia care a contribuit la dezincriminarea homosexualităţii în România (2001) şi la adoptarea legislaţiei din domeniul nediscriminării şi care duce luptele de revendicare a drepturilor persoanelor LGBTQIA+ din instanţele de judecată europene. Onorând o istorie a transformărilor, în care tăcerea a fost înlocuită de voci publice, iar izolarea de sentimentul de comunitate, ACCEPT invită persoanele LGBTQIA+, la această ediţie, să îşi imagineze un viitor mai bun, amintind că schimbarea este posibilă.

"All of us reuneşte 30 de ani de activism ACCEPT şi 21 de ediţii Bucharest Pride sub un singur slogan. Tema din acest an este o invitaţie de a privi în trecut, către primii oameni care au avut curajul să iasă din invizibilitate şi către cei care şi-au cerut drepturile în stradă, de a saluta cu recunoştinţă prezentul şi de a face o declaraţie onestă viitorului pe care urmează să îl construim împreună. Bucharest Pride 2026 este o ediţie-manifest, care trece în revistă victoriile obţinute împreună şi ne invită să ne întrebăm ce ne dorim mai departe. Este un îndemn la unitate, într-un context tot mai hotărât să ne dezbine, dar şi o reafirmare a puterii colective, ce ne uneşte într-o voce care nu mai poate fi ignorată.'', subliniază Ilinca Prisăcariu, coordonatoarea Bucharest Pride.

Marşul Bucharest Pride: 13 iunie

Încă din 2005, comunitatea LGBTQIA+ din România iese în stradă pentru a-şi celebra identitatea, pentru a-şi face vocea auzită şi pentru a-şi revendica drepturile. Anul acesta, peste 30.000 de persoane sunt aşteptate la evenimentul care va avea loc pe traseul deja consacrat: Calea Victoriei, Piaţa Naţiunilor Unite, Casa Poporului, Parcul Izvor.

Între 3 şi 12 iunie, Bucharest Pride se extinde în oraş printr-un program amplu care include proiecţii de film, spectacole de teatru şi dans, expoziţii, ateliere, conferinţe, dezbateri şi activităţi sportive. Programul complet va fi disponibil în curând pe acceptromania.ro.

Pentru prima dată în istoria evenimentului, grădina spaţiului Rezidenţa9 va deveni Pride HUB, un centru viu al comunităţii, care va funcţiona zilnic pe durata evenimentului, deschis în inima oraşului, pe str. I.L. Caragiale 32. Va fi spaţiul central de întâlnire, activare şi conectare - un loc în care evenimentele propuse de comunitate vor fi la ele acasă.

Pride Park 2026: 12-13 iunie, Parcul Izvor

Parcul din vecinătatea Palatului Parlamentului va fi şi la această ediţie gazda unui adevărat festival în aer liber. Artiştii LGBTQIA+ ai momentului vor oferi publicului două zile de show pe scena din Izvor, iar atelierele, expoziţiile şi instalaţiile imersive vor anima atmosfera de la primele ore ale zilei. Tot aici, comunitatea va putea interacţiona cu celelalte organizaţii LGBTQIA+ din ţară şi va putea afla detalii despre proiectele şi programele lor.

Înfiinţată în 1996, Asociaţia ACCEPT este prima şi cea mai longevivă organizaţie LGBTQIA+ din România. De-a lungul a 30 de ani, ACCEPT a luptat pentru decriminalizarea homosexualităţii, a documentat discriminarea şi violenţa, a construit servicii de sprijin pentru comunitate şi a adus, an de an, Bucharest Pride în stradă ca act de rezistenţă şi celebrare.