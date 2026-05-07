Un proiect de lege propune ca suma să scadă de la 292 de lei la doar 100 de lei dacă cei mici au peste 10 absențe nemotivate pe lună.

Iar elevii care nu chiulesc ar putea primi mai mulți bani ca până acum, până la 650 de lei pe lună.

Reprezentanții părinților contestă proiectul și propun altă soluție pentru a scădea abandonul.

292 de lei, atât este alocația pe care orice minor cu vârsta între 2 și 18 ani o primește lunar de la stat. Pentru copiii sub doi ani nivelul este de 719 lei pe lună. La finalul lunii martie în România erau înregistrați aproape 3,6 milioane de beneficiari de alocație, cu un cost lunar la bugetul de stat de 1,2 miliarde de lei.

Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, PNL și USR vor ca din septembrie 2027, odată cu începerea anului școlar, alocația să depindă de prezența lor la cursuri.

Se propune o bază de 100 de lei pe care să o primească toți elevii, iar cei care au cel mult 10 absențe nemotivate lunar și nota 10 la purtare să primească încă 250 de lei, sub formă de "bursă de prezență". Astfel, alocația finală a unui elev care nu chiulește de la ore ar urma să ajungă la 350 de lei, cu 58 de lei mai mult decât este acum. Practic s-ar folosi același principiu ca la bursa socială, iar copiii care primesc și un astfel de supliment, ar urma să adune în total 650 de lei lunar.

Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică arată că 16% dintre copiii din România cu vârste între 6 şi 14 ani nu merg la școală pentru că nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ.

Numărul celor care nu ajung la liceu se dublează.

Ödön Szabó, deputat UDMR, inițiator proiect de lege: „Dorim ca obligația legală să fie realizată în consens cu sprijinul financiar. Am lega, așa cum a fost în perioada 1993-2006, acest sistem de prezența la școală. Analfabetismul funcțional în România a ajuns la cote alarmante de peste 40%. Modelul de familie nu este că trebuie neapărat să mergi la școală, acesta trebuie să existe și în dialog. Și aici este și o responsabilitate a părintelui”.

Bursa de prezență se va aplica și copiilor de grădiniță, care vor avea voie să lipsească nemotivat doar 5 zile pe lună.

Reprezentanții părinților vor să blocheze proiectul.

Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților ProEdu: ”Dacă diminuăm și această alocație s-ar putea să avem probleme mai departe în ceea ce privește numărul de copii pe care-i vom avea în viitor. Cu siguranță vom găsi alte metode de a reduce abandonul școlar. Acordarea unei mese calde va reduce chiulul. Alocația de stat se acordă copiilor fără discriminare”.

Deocamdată, proiectul de lege așteaptă să fie dezbătut în comisiile din Parlament, apoi să fie votat.