Festivalul ajunge și la Timișoara între 5 -7 iunie, la Cinema Timiș. Și în acest an, AIFF.10 va fi organizat la Sibiu, în parteneriat cu Festivalul Internațional de Teatru Sibiu (FITS).

AIFF.10: cinema la feminin, semnat de două regizoare surpinzătoare

Weekendul de deschidere al American Independent Film Festival (AIFF.10) începe spectaculos la București, cu prezența a două regizoare care vor intra în dialog direct cu publicul pasionat de cinemaul independent.

Punctul central al ediției cu numărul zece este secțiunea FOCUS AIFF, dedicată în 2026 regizoarei australiene Kitty Green, recunoscută internațional pentru filmele sale curajoase și profund ancorate în realități sociale, premiate la festivaluri precum Sundance, Veneția, San Sebastian și la AACTA Awards. Publicul va putea descoperi la AIFF.10 două dintre cele mai apreciate filme ale sale, The Assistant și Ukraine Is Not a Brothel, și va avea ocazia rară de a o întâlni pe regizoare la un talk extins pe 6 iunie, la Cinema Elvire Popesco. Un weekend care promite inspirație, dialog și cinema de cea mai bună calitate.

'Sunt încântată să particip la American Independent Film Festival la București. Sunt un mare fan al Noului Val Românesc și aștept cu nerăbdare să mă alătur fondatorului festivalului, Cristian Mungiu, și comunității cinematografice din România pentru filme bune și discuții captivante! '(regizoarea Kitty Green)

The Assistant (Sundance Film Festival), cu Julia Garner în rol principal, surprinde o zi din viața unei asistente aflate la început de carieră într-o companie de producție din New York, expunând mecanismele de putere și hărțuirea din culisele industriei. Filmul propune o perspectivă lucidă asupra barierelor cu care se confruntă femeile în drumul spre poziții de conducere. Ukraine Is Not a Brothel (Venice Film Festival) este un documentar care explorează fenomenul Femen, mișcarea feministă topless din Ucraina care a atras atenția întregii Europe. Filmul dezvăluie, cu o sinceritate directă, culisele organizației și paradoxul unui lider masculin aflat în centrul acesteia. Prin vocile protagonistelor, documentarul surprinde atât curajul protestelor, cât și consecințele dure și confruntările personale din spatele activismului.

După succesul răsunător obținut anul acesta la Premiile Oscar, regizoarea Natalie Musteata va fi prezentă la București, împreună cu Alexandre Singh, pentru premiera în România a filmului Two People Exchanging Saliva și o întâlnire extinsă cu publicul cinefil pe 5 iunie, la Cinema Elvire Popesco. Câștigător al Premiului Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune în 2026, Two People Exchanging Saliva este un scurtmetraj distopic plasat într-o societate absurdă în care sărutul este interzis și intimitatea este pedepsită drastic, iar banii sunt înlocuiți de plame peste față, pentru a diferenția direct bogații de restul lumii.

Filme în premieră pentru România anul acesta la American Independent Film Festival

I Swear, regizat de Kirk Jones, este un biopic despre activistul John Davidson, care trăiește cu sindromul Tourette, abordând cu sensibilitate și umor provocările personajului. Interpretarea remarcabilă a lui Robert Aramayo și perspectiva caldă și onestă legată de ticurile personajului au fost apreciate de critici. I Swear a obținut cinci nominalizări la Premiile BAFTA și a câștigat două premii, inclusiv pentru Cel mai bun actor în rol principal (Robert Aramayo) și pentru Cel mai bun casting (Lauren Evans).

Bradley Cooper semnează Is This Thing On?, o comedie dramatică savuroasă, inspirată discret din viața comediantului britanic John Bishop. Văzut prima dată la New York Film Festival, Is This Thing On? îi urmărește pe Alex (Will Arnett) și Tess (Laura Dern), un cuplu aflat în pragul divorțului, care încearcă să își refacă viața, să își crească împreună copiii și să redescopere bucuria de a trăi. Hollywood Reporter scria că Bradley Cooper tratează actoria ca pe un mijloc terapeutic de a depăși sfârșitul unei căsnicii și de a ajunge la descoperirea de sine necesară pentru a înțelege ce nu a mers.

The Testament of Ann Lee, regizat de Mona Fastvold, este un musical inspirat de viața fondatoarei unei secte religioase din secolul al XVIII-lea, o vizionară care a crezut într-o societate utopică. Scenariul, creat împreună cu Brady Corbet (cu care Mona Fasthols a scris și scenariul pentru Brutalistul), îmbină o poveste intensă cu momente muzicale inspirate din imnuri Shaker, despre credință, muncă și dor spiritual. Filmul i-a adus Amandei Seyfried Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un musical sau comedie, iar regizoarea a fost nominalizată pentru Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția.

Tuner, regizat de Daniel Roher, îi aduce împreună pe Dustin Hoffman și Leo Woodall într-un film independent neconvențional, care îmbină comedia romantică cu elemente de thriller. Povestea urmărește relația dintre un tehnician veteran care acordează piane și ucenicul său, pe măsură ce acesta din urmă este atras într-o lume periculoasă, dar și într-o neașteptată poveste de dragoste. Debutul în ficțiune al lui Daniel Roher, remarcat anterior pentru Navalny, a avut premiera la Festivalul de Film de la Sundance, fiind primit cu entuziasm de critici și public. Filmul este distribuit de Prorom.

