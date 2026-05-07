Optimist este și președintele american Donald Trump, care susține că războiul se va încheia rapid. Dar Teheranul încă analizează ultima propunere americană pentru continuarea negocierilor.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că am câștigat războiul”.

Președintele american prezice că războiul din Iran se va încheia „rapid” și a spus că majoritatea oamenilor „înțeleg” obiectivul său de a pune capăt ambițiilor nucleare ale Teheranului.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Ei își doresc foarte mult să facă o înțelegere. Însă, dacă va fi un acord, Iranul nu poate avea arme nucleare, e simplu. Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore. Și este foarte posibil să facem o înțelegere. Reporter: Care este stadiul acestor discuții? Donald Trump, președintele Statelor Unite: Am mai avut discuții bune înainte, după cum știți, și, dintr-odată, a doua zi, parcă au uitat cum a fost”.

Președintele parlamentului iranian a răspuns ironic la anunțul lui Trump de suspendare abruptă a proiectului Libertății pentru evacuarea în siguranță a vaselor din Strâmtoarea Ormuz. Iranienii au transmis că analizează ultima propunere americană pentru încheierea războiului și Teheranul își va transmite poziția sa prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Potrivit presei americane, un plan în 14 puncte ar urma să formeze baza unor negocieri ulterioare. Acest memorandum prevede angajamentul Iranului de a nu îmbogăți uraniu și de a permite circulația liberă prin Strâmtoarea Ormuz.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: „Cred că am ajuns în punctul în care SUA sunt acum disperate să iasă din această situație și caută o variantă care să poată fi prezentată ca fiind cumva mai bună decât acordul din 2015, denunțat de Trump în 2018”.

Se discută despre multe aspecte pentru noul acord. În realitate, acesta va semăna izbitor de mult cu vechiul acord, dar în condiții puțin mai nefavorabile, deoarece iranienii au acum o conducere mai radicală decât aveau în 2015.

Acum știu cât de ușor pot bloca iranienii Strâmtoarea Ormuz, să facă practic imposibilă navigația pe acolo”.

În urmă cu două zile, o navă sub pavilion francez a fost atacată în timp ce încerca să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți.

Rachid Chaker, profesor și cercetător în relații internaționale: „Asta arată că, în cele din urmă, în ciuda bunăvoinței Statelor Unite, în ciuda resurselor mobilizate, nu este niciodată posibil să protejezi în proporție de 100% o navă comercială care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”.

Pe de altă parte, blocada americană asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord, a transmis Trump. Miercuri, un petrolier sub pavilionul Iranului a fost oprit de o navă americană care a deschis focul asupra navei, în Golful Oman.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Blocada este incredibilă. Marina a fost extraordinară. Ce au realizat este ca un zid de oțel”.

Între timp, președintele Franței l-a informat pe omologul său iranian că portavionul Charles de Gaulle a trecut prin Canalul Suez și se îndreaptă spre Marea Roșie și Golful Aden. Manevrele sunt parte a pregătirilor pentru viitoarea misiune franco-britanică, menită să restabilească libertatea de circulație în zona Golfului Persic, după încheierea conflictului.