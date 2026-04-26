Unele trasee au fost modificate, iar tramvaiele, înlocuite de autobuze.

Pe 14 artere principale din București se schimbă șinele de tramvai vechi de 20 de ani. În doi ani, autoritățile vor înlocui aproximativ 50 de kilometri.

Alexandru Suciu, director de investiții al Primăriei Capitalei: Sunt linii care nu au mai fost reabilitate de cel puțin 20-30 de ani, avem 3 depouri care o să intre în reabilitare. Avem în lucru prelungirea Ghencea care e unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și estimăm că anul acesta o sa avem progrese foarte mari pe partea de utilități, tot anul acesta ne propunem să finalizăm la podul Basarab.

Șoferii vor pierde și mai multă vreme la volan, într-un oraș și așa aglomerat.

Din cauza lucrărilor de modernizare, tramvaiele și autobuzele merg pe rute ocolitoare, astfel că și călătorii trebuie să plece și mai repede de acasă.

Pasajul Victoriei, unul dintre cele mai circulate din București va intra într-un proces de consolidare și modernizare pentru că nu a mai fost reabilitat din 2009. De asemenea, vor fi reparate pasajele Lujerului și Obor, dar și Podul Băneasa.