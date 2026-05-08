Este vorba de un agent în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru comiterea a două infracțiuni de luare de mită, și un alt agent în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită, ambii fiind polițiști la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (Arestul Secției 19 Poliție).

Întâlniri intime facilitate în afara condițiilor legale

„La data de 22.04.2026, inculpatul în vârstă de 48 de ani a primit suma de 50 de euro de la o persoană de sex feminin, precum și suma de 200 de lei de la un deținut, pentru a permite accesul neautorizat al femeii în incinta centrului, în scopul unei vizite intime în afara condițiilor legale, agentul efectuând un act contrar îndatoririlor sale de serviciu. La data de 07.05.2026, ambii inculpați au fost depistați în flagrant, având asupra lor sume de bani primite de la aceeași persoană de sex feminin. S-a stabilit că, în cursul aceleiași zile, inculpatul în vârstă de 48 de ani a primit suma de 100 de euro, din care a remis 50 de euro celuilalt inculpat, colegul său de tură, pentru ca aceștia să faciliteze din nou accesul neautorizat al femeii în incinta centrului. Cu aceeași ocazie, a fost efectuată o percheziție la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat de presă.

Cei doi agenți au fost duși în fața judecătorilor

Cei doi polițiști au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore, iar vineri au fost duși în fața unui judecător de la Tribunalul București, cu propunerea de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție, care au beneficiat de sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă și Serviciul Criminalistic.