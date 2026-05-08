Procurorii spun că a fost implicat în activități suspecte împotriva țării noastre și a statelor din Uniunea Europeană și NATO.

Denis Frolov s-a născut la Harcov, în Ucraina, însă de copil a emigrat împreună cu părinții săi în Federația Rusă acolo unde a crescut, a studiat și a lucrat în domeniul nuclear.

După începerea războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, s-a întors în țara mamei sale și apoi a ajuns în România în iunie 2024, la Slatina, unde are drept de ședere valabil până în iunie 2026.

Doar că între timp a intrat în colimatorul ofițărilor Serviciul Român de Informații, care l-au documentat informativ și care, spun procurorii Parchetului Curții de Apel București, au ajuns la concluzia că reprezintă un real risc pentru securitatea națională.

Printre argumentele numărate în fața judecătorilor Curții de Apel se numără multe.

De la faptul că are o pregătire militară și are o atitudine anti-europeană, până la manualele cu instrucțiuni de fabricare a explozibililor, a dispozitivelor explozive sau incendiare și la informații legate de posibilitatea ca el să se manifeste ca un facilitator pentru acțiuni de tip hibride.

De la culegerea de informații, până la acțiuni de sabotaj, îndreptate inclusiv împotriva unor capabilități militare ale aliaților din Europa.

De altfel, ofițerii de informații au stabilit că acesta are o abilitate ieșită din comun de a-și asigura măsuri contra-informative și că dispune de fonduri financiare suspecte.

Este motivul pentru care, de astăzi, este declarat indezirabil pe teritoriul României vreme de 10 ani, iar în următoarele ore, ofițeri Inspectoratul lui General pentru Imigrări se vor asigura că va fi îndepărtat de urgență de pe teritoriul statului român.