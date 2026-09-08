Decizia a fost luată într-un alt dosar faţă de cel din 18 august, când tribunalul a respins cererea STB de intrare în insolvenţă, pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare.

"Admite cererea debitorului Societatea de Transport Bucureşti STB SA. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului Societatea de Transport Bucureşti STB SA. (...) Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului - 23.10.2026; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe - 12.11.2026; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor - 07.12.2026; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor - 17.11.2026", se arată în decizia tribunalului de marţi.

Instanţa a desemnat administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor Ramco SRL, Vidaj Activ Solution SRL, Kynita SRL şi Ganzair Compressor Technic SRL, consorţiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL şi Ceres Insolv SPRL, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea STB.

Judecătorul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 2 februarie 2027.

Dosarul a fost înregistrat pe 25 august pe rolul Tribunalului Bucureşti, iar la capitolul creditori sunt menţionate mai multe firme, printre care Astra Vagoane Călători SA, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Paşcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL, Daimler Truck&Bus Romania SRL.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei şi considera că societatea de transport se află "într-o stare de insolvenţă nedeclarată".

"În acest moment, la jumătatea anului, avem o datorie la STB de peste un miliard şase sute şi cu asta cred că am spus cam totul. Deci, trebuie să plătim datorii din trecut, în special (...) către ANAF. La ANAF avem 1,5 miliarde datorii, din care 400 de milioane doar penalităţii. Cred, am ajuns la concluzia că nu există suficientă capacitate de reformare structurală la nivelul STB şi că singura soluţie pentru a eficientiza cât de cât compania, de a nu mai acumula penalităţi şi de a nu ne fi poprite conturile, pentru că am fi ajuns oricum în incapacitate de plată, este insolvenţa. Practic, prin acest proces de insolvenţă putem să protejăm angajaţii, şoferii, vatmanii, muncitorii, în special, dar şi alţi angajaţi, ca să nu ne fie poprite conturile şi în momentul în care le facem plăţile să nu ni se ia banii de acolo", spunea Ciucu.