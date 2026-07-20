Potrivit News.ro, el a declarat că, fără insolvenţă, la un moment dat, STB va intra direct în faliment.

”Cer directorului general al STB şi Consiliului de Administraţie al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineaţă, şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva. Doar aşa putem plăti salariile. Doar aşa putem evita falimentul oraşului. (..) Le cer ca mâine dimineaţă, vin şi eu dacă vor, ca să prezinte situaţia, pentru că e treaba mea ca să analizez, deşi ei sunt plătiţi şi au responsabilitatea directă să-şi asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”, a spus Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă.

”Doar aşa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvenţă, de acumularea altor penalităţi suplimentare, de peste tot. Dacă nu, ele vor curge şi mai departe şi mai departe şi vor creşte aceste penalităţi. Că nu avem bani ca să îi dăm. (..) Mai ales la ANAF, care e principalul creditor, cu penalităţi de peste 400 de miliarde”, a mai spus Ciucu.

Primarul a arătat că insolvenţa va putea proteja şi angajaţii, şi va putea proteja şi STB-ul de poprirea conturilor şi blocarea serviciului de transport, care trebuie să fie continuu pentru că face parte din servicii de utilităţi publice.

”Serviciul va continua, dar fără insolvenţă, la un moment dat, efectiv, va intra direct în faliment. Deci este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plată integrală a restanţelor. Dacă judecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporţie semnificativă a acestei datorii poate fi ştearsă. S-a întâmplat acest lucru”, a mai spus el.

”Din păcate s-au acumulat multe lucruri negative în ultimii opt ani. (..) STB se află într-o situaţie financiară grea, este un cuvânt prea uşor, aproape dezastruoasă”, a precizat primarul.

El a menţionat că sunt trei cauze principale pentru actuala situaţie, iar prima cauză este că la nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuţiile angajaţilor către ANAF.

”În 2019 s-au înfiinţat nişte companii şi a fost nevoie să fie capitalizate acele companii. Nu s-au mai plătit către ANAF pentru a fi capitalizate acele companii, care mai târziu s-au dovedit că cel puţin jumătate au fost falimentare. (..) Deci prima cauză este neplata contribuţiilor angajaţilor către ANAF, peste un miliard de lei, care au început să producă penalităţi”, a arătat primarul Capitalei.

Ciucu: ”S-a ajuns la peste 1 miliard de lei datoraţi exclusiv din penalităţi”

Potrivit primarului, compania a fost victima unor decizii iresponsabile din trecut, un alt exemplu grav fiind litigiul comercial cu VFU Paşcani.

”Pentru o procedură de achiziţie derulată iresponsabil fără acoperire bugetară, instanţa a decis că STB trebuie să plătească astăzi penalităţi de 0,5% pe zi. Pentru un contract iniţial de 305 milioane lei, s-a ajuns la peste un miliard de lei datoraţi exclusiv din penalităţi”, spune el.

Ciucu mai arată că STB supravieţuieşte doar din subvenţie, dar şi subvenţiile sunt tot banii bucureştenilor, doar că în loc să meargă pentru modernizare şi servicii publice de calitate, merg către menţinerea unor tarife mincinoase şi a unor companii falimentare care nu au nimic în comun cu performanţa.

Primarul a subliniat că o altă cauză este impostura, politizarea şi neîndeplinirea funcţiei pentru care a fost înfiinţată ADI TPBI.

”ADI TPBI decide “pe unde se învârte roata” şi decide cat costă “pe unde se învârte roata” în baza contractului de delegare către STB şi în urma raportelor de audit. Roata se învârte foarte mult în Ilfov. Raportele de audit ale STB sunt vădit trucate: au inclus în toţi aceşti ani multe costuri CARE NU AU LEGATURĂ cu învârtitul roţii (multe contracte si costuri facute fără logică economică de către STB)”, acuză primarul.

Potrivit primarului General, ”ADI TPBI a luat decizii pe baza comenzilor politice făcute de CJ Ilfov şi a primarilor din Ilfov şi nu pe baza unor studii şi a datelor de trafic”.

”Costul transportului din Ilfov este de circa 230 milioane de lei pe an! Asta pentru că este suportat 90% de bucureşteni şi 10% de către ilfoveni. Nu a existat nicio preocupare la nivelul ADI TPBI pentru eficientizare a traseelor, eliminarea dublajelor etc. Din contră, sistemul actual a răsplătit ineficienţa economic: cheltuie oricât de mult, banii vin de la buget”, a afirmat el.