„Aşa cum nu am comentat când a început dosarul lui Ciucu, aşa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, aşa cum n-am comentat când şi-a luat decizie definitivă Fritz, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri. E treaba Justiţiei să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-şi arate nevinovăţia şi nu comentez deciziile de acest tip. Eu cred că deocamdată are probleme (Călin Georgescu - n.r.). Cred că deocamdată trebuie să-şi arate domnia sa nevinovăţia având în vedere aceste lucruri şi, după aceea, vom vedea", a afirmat Grindeanu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, întrebat cum i se par acuzaţiile care i-au fost aduse fostul candidat la alegerile prezidenţiale de DIICOT, în contextul în care acesta a făcut în ultima perioadă un turneu prin ţară şi s-a întâlnit cu oamenii, scrie Agerpres.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni şi dus acasă unde anchetatorii au efectuat percheziţii într-un dosar de înşelăciune. Georgescu a fost oprit în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia pentru a asista la percheziţii.

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetăţean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste", a transmis DIICOT, luni, într-un comunicat de presă.

Cum funcționa escrocheria pe care ar fi instrumentat-o Călin Georgescu, potrivit DIICOT

Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, arată anchetatorii, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti.

„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro", a precizat DIICOT.