Un individ a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare, după ce și-a terorizat soția, uneori în prezența copilului

Stiri Socante
23-12-2025 | 09:15
Un individ din Cluj a fost condamnat definitiv la 2 ani și două luni de închisoare cu executare după ce și-a terorizat soția, uneori chiar în prezența fiicei minore.

autor
Doina Plăcintă

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Soții aveau o relație foarte tensionată și discutau deja despre divorț. În timpul unui scandal, bărbatul și-ar fi băgat cu forța partenera în mașină și i-ar fi mărturisit ca niciunul dintre ei nu se va întoarce acasă.

Speriată, aceasta a reușit să sară din mers din mașină și a cerut ajutor. A reușit sa obțină un ordin de protecție împotriva individului, pe care acesta l-a încălcat.

În plus, ar fi amenințat-o că, dacă nu se va întâlni cu el, va publica imagini compromițătoare cu ea.

Judecătorii au hotărât condamnarea bărbatului pentru lipsire de libertate, șantaj în formă continuată și încălcarea ordinului de protecție. Femeia și-a retras plângerile pentru violență în familie și violarea vieții private.

În plus, timp de 5 ani, bărbatul nu are voie să se apropie de victimă la mai puțin de 100 de metri.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, violente,

Dată publicare: 23-12-2025 08:52

