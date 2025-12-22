Membrii unei bande de gangsteri din El Salvador au fost condamnaţi la mai multe secole de închisoare. GALERIE FOTO

Justiţia din El Salvador a condamnat zeci de membri ai gangului Mara Salvatrucha, unii la sute de ani de închisoare, inclusiv o pedeapsă de peste 1.000 de ani, în cadrul ofensivei lansate de preşedintele Nayib Bukele, potrivit AFP.

Începând din martie 2022, preşedintele Nayib Bukele - ales în 2019 şi reales în 2024 - a impus adoptarea unui regim de excepţie care autorizează arestări fără mandat.

Peste 90.000 de persoane au fost arestate, iar aproximativ 8.000 au fost apoi eliberate, după ce au fost declarate nevinovate, potrivit unor surse oficiale.

Parchetul salvadorian anunţă pe X că 248 de membri ai MS-13 au fost condamnaţi la ”pedepse exemplare” cu privire la 43 de omucideri şi 42 de dispariţii ale unor persoane, între alte infracţiuni, fără să precizeze data judecării şi nici dacă a fost vorba despre procese colective.

1.335 de ani de închisoare

Unul dintre membrii gangului, consideratun ”terorist” de către Statele Unite, a fost condamnat la 1.335 de ani de închisoare. Alţi zece au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 463 şi 958 de ani de închisoare, potrivit parchetului.

Conform Guvernului, MS-13 şi alt gang, Barrio 18, se fac vinovate de moartea a aproximativ 200.000 de oameni în decurs de 30 de ani.

Între crimele comise de către membrii MS-13 în perioada 2014-2022 se află asasinarea unui student şi unei fotbaliste, dar şi numeroase cazuri de extorcare a unor comercianţi şi încălcări de domiciliu.

Mandatul lui Nayib Bukele a fost caracterizat de tendinţe autoritariste şi restrângeri ale libertăţilor publice, însă ofensiva sa împotriva gangurilor a dus la o scădere accentuată a omuciderilor în El Salvador. Organizaţiile pentru drepturile omului reclamă însă abuzuri ale forţelor de ordine.

Samuel Ramirez de la Mişcarea Victimelor Regimului (Movir), a declarat AFP că este de acord cu ”aplicarea legii criminalilor”, însă se întreabă despre respectarea ”procedurii prevăzută de lege”.

”Din nefericire, nu există transparenţă în procedurile judiciare (în El Salvador)”, a denunţat el.

El cataloghează duritatea pedepselor drept o ”strategie de marketing populistă” în favoarea lui Nayib Bukele.

Începând din 2022, 454 de salvadorieni au murit în închisoare, potrivit ONG-ului Socorro Jurídico Humanitario.

