Omul de afaceri turc care a ucis o prostituată, condamnat la 22 de ani de închisoare. Cum au descris judecătorii fapta

20-12-2025 | 19:09
Omul de afaceri turc acuzat că ar fi ucis, în 2023, o femeie de 30 de ani, care practica prostituția și apoi i-a profanat cadavrul, a fost condamnat.

Ovidiu Oanță

A primit în primă instanță o pedeapsă de 22 de ani de închisoare, pe care o va executa într-un penitenciar de maximă siguranță.

Pentru crima pe care ar fi comis-o acum doi ani, chiar înainte de ziua femeii, în vila omului de afaceri din cartierul Rahova, cetățeanul turc a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Judecătorul de la Tribunalul București nu a putut să treacă peste modul extrem de violent în care a fost săvârșită fapta. Victima a fost adusă acasă, poftită la masă, iar atacatorul s-ar fi înfuriat după o discuție legată de o datorie neplătită.

„Un alt aspect care conturează periculozitatea extremă a inculpatului este modalitatea în care acesta a acționat după uciderea victimei, respectiv faptul că pentru a ascunde fapta, a procedat cu sânge rece” - Sentința Tribunalului București.

Bărbatul a aruncat cadavrul victimei

La cei 20 de ani pentru omor, judecătorul a adăugat trei ani de închisoare pentru profanarea cadavrului femeii, pe care individul l-a abandonat apoi pe un câmp lângă autostrada A1, în județul Dâmbovița.

De altfel, inițial bărbatul a recunoscut totul, apoi a dat declarații contradictorii. Iar judecătorul notează în sentința de condamnare că: „Atitudinea în fața instanței relevă fără dubiu că inculpatul nu pare a fi înțeles gravitatea faptelor săvârșite și că acesta nu are o minimă busolă morală, care să îl determine să se raporteze corect la normele firești de conviețuire socială.”

În pedeapsa finală, de 22 de ani de închisoare, se regăsește și condamnarea pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Asta după ce anchetatorii i-au găsit în mașină un pistol cu gloanțe de calibru 6.35 milimetri.

Avocatul cetățeanului turc susține că vinovăția lui a fost stabilită justificat, dar pedeapsa este prea mare.

Grigore Marian Gabriel, avocatul omului de afaceri: Potrivit probelor existente la dosar, sigur că el a săvârșit această faptă. Numai că eu am apreciat-o în raport de împrejurări și de modalitatea de săvârșire ca fiind o lovitură cauzatoare de moarte.

Instanța a hotărât această condamnare în raport de probele existente la dosar, numai că nu a ținut cont de situația medicală.

Corespondent Știrile ProTV: Prin aceeași sentință a Tribunalului București, omul de afaceri turc care a fost arestat la câteva zile după crimă și, de atunci, nu a mai fost eliberat, a fost obligat de judecător să le plătească fratelui și sorei victimei 220 de mii de euro daune morale.

Sursa: Pro TV

