Un copil de aproape doi ani din Harghita a murit după ce a fost lovit de mama lui cu maşina în curtea casei

11-11-2025 | 14:33
copil spital

Un copil de un an şi jumătate a murit, marţi, după ce a fost lovit de o maşină, în curtea unei locuinţe din satul Valea Rece, judeţul Harghita. Incidentul a avut loc în timp ce o femeie încerca să iasă cu maşina din curtea casei sale.  

Mihaela Ivăncică

Potrivit informaţiilor furnizate de Biroul de Presă al IPJ Harghita, o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism în curtea imobilului unde domiciliază şi intenţionând să iasă pe drumul public, ar fi surprins şi accidentat minorul.

Copilul a suferit vătămări corporale grave, fiind ulterior declarat decedat de către echipajul medical venit la faţa locului.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Maria Plumbu, a precizat, pentru AGERPRES, că minorul este fiul femeii de 28 ani.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul, a mai transmis IPJ Harghita. 

Sursa: Agerpres

Etichete: accident, Harghita, copil mort,

Dată publicare: 11-11-2025 14:21

