Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul, în Zărnești. A spart mai multe uși pentru a ajunge la victima baricadată în baie

Stiri Socante
13-08-2025 | 17:11
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat din Zărneşti, bănuit că şi-a ucis tatăl cu lovituri de burghiu, a fost reţinut şi a fost prezentat miercuri instanţei cu propunere de arestare preventivă.

autor
Stirileprotv

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, individul s-ar fi dus la locuinţa părintelui său şi, după ce ar fi spart mai multe uşi pentru a ajunge la acesta, care era baricadat în baie, l-a lovit cu burghiul de mai multe ori, inclusiv în cap.

Conform anchetatorilor, crima s-a petrecut marţi dimineaţă şi, în cursul aceleiaşi zile, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, în cursul zilei de miercuri, el a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul este cercetat penal pentru violenţă în familie - omor.

Sursa: Agerpres

Etichete: brasov,

Dată publicare: 13-08-2025 15:57

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Un adolescent din Bacău a fost lovit cu pumnul în față de un campion european la box. Scenele șocante au fost filmate
Stiri Socante
Un adolescent din Bacău a fost lovit cu pumnul în față de un campion european la box. Scenele șocante au fost filmate

Un băiat de 16 ani din Bacău a ajuns la spital, în sala de operație, după ce a fost lovit brutal cu pumnul în față de un alt adolescent pugilist, chiar campion european de juniori la box în 2023.

Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui „obeză” a căzut peste el în timp ce se ridica din pat
Stiri Socante
Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui „obeză” a căzut peste el în timp ce se ridica din pat

Un bărbat din Portugalia a murit „asfixiat” după ce partenera sa „obeză” s-a împiedicat, a căzut peste el și nu a mai reușit să se ridice.

Un bărbat a locuit timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere acoperit cu o pătură într-o sufragerie din UK
Stiri Socante
Un bărbat a locuit timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere acoperit cu o pătură într-o sufragerie din UK

Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 14 luni de închisoare după ce a ascuns cadavrul fostei sale partenere în apartament timp de doi ani.

Recomandări
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%
Stiri Politice
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%

În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de ”bine” și ”foarte bine”.

Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent
Stiri externe
Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”
Stiri Economice
Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice în România este unul real, subliniind faptul că „nu era aşa de greu de anticipat”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 August 2025

49:48

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12