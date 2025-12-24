Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: „Instalaţiile funcţionau în parametrii normali”

Stiri actuale
24-12-2025 | 08:33
tavan sibiu

Managerul Hotelului Hilton Sibiu, Nicolae Aron, a transmis, marţi seară, că lucrează cu autorităţile şi oferă toate informaţiile şi documentaţia necesară, după ce o parte din tavanul de rigips al piscinei interioare s-a surpat peste clienţi.

autor
Aura Trif

Aron precizează că zona piscinei interioare este prevăzută cu instalaţii de prevenire şi atentionare pentru zonele cu umiditate crescută, iar acestea funcţionau în parametrii normali.

Hilton Sibiu a postat, marţi seară, pe pagina de Facebook, prima reacţie după incidentul în care mai multe persoane au fost rănite, în timp ce se aflau în piscina interioară a unităţii.

Ce a declarat managerul hotelului de cinci stele

”În momentul incidentului, în piscină se aflau şapte persoane şi toate s-au evacuat în urma desprinderii câtorva plăci de rigips. Trei dintre persoane au suferit răni uşoare şi au fost de acord să fie transportate la spital, de unde au plecat la scurt timp deoarece s-a constatat că în niciun caz nu se impune internarea”, se arată în mesajul semnat de managerul Nicolae Aron.

Potrivit acestuia, ⁠personalul hotelului a fost cel care a solicitat ajutorul echipelor medicale şi de urgenţă, precum şi ajutorul unei echipe de scafandri.

Citește și
accident microbuz
Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu

”Zona piscinei interioare este prevăzută cu instalaţii de prevenire şi atentionare pentru zonele cu umiditate crescută. Instalaţiile funcţionau în parametrii normali conform verificărilor periodice. Activitatea hotelului nu este afectată, deoarece zona piscinei interioare este o anexă hotelului, a restaurantelor şi a zonei de SPA”, se mai arată în mesaj.

Aron precizează că se colaborează cu autorităţile care au demarat anchete în urma incidentului.

”Regretăm nespus acest incident şi colaborăm cu instituţiile statului pentru a oferi toate informaţiile necesare. Vom lua în continuare măsurile cuvenite pentru a preveni astfel de incidente nefericite, supuse hazardului”, a mai transmis managerul Hilton Sibiu.

Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul din rigips de la piscina interioară a Hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit. Opt persoane au fost scoase din piscină de salvatori, fiind chemat şi un echipaj de scafandri pentru căutări.

ISU Sibiu a precizat că şapte persoane, din care patru copii cu vârste între 3 şi 7 ani, au fost transportate la spital, cu răni uşoare sau atac de panică.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi urmează să se stabilească din ce cauză a căzut tavanul pe o suprafaţă de 120 de metri pătraţi.

Tavanul s-a prăbușit peste șapte turiști care se aflau în piscina unui hotel de 5 stele din Sibiu. Șase au ajuns la spital

Sursa: News.ro

Etichete: Sibiu, piscina, hotel, tavan,

Dată publicare: 24-12-2025 08:33

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO
Stiri actuale
Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO

Primele imagini cu tavanul căzut de la piscina hotelului din Sibiu au apărut în presa locală. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu
Stiri Socante
Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu

Șapte copii au fost răniți și duși la spital, în urma unui accident rutier, la Brăteiu, în județul Sibiu. Toți se aflau într-un microbuz, care s-a izbit de o casă.

Pentru ce i-a dat un sibian șpagă de 1.000 de euro și un vițel unui polițist. A fost prins în flagrant
Stiri Justitie
Pentru ce i-a dat un sibian șpagă de 1.000 de euro și un vițel unui polițist. A fost prins în flagrant

O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce oferea mită 1.000 euro unui poliţist din Sibiu, cu scopul de a scăpa de un dosar penal pentru conducerea unei maşini fără permis.

 

Recomandări
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede
Stiri Economice
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita „Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Decembrie 2025

51:00

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28