Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: „Instalaţiile funcţionau în parametrii normali”

Managerul Hotelului Hilton Sibiu, Nicolae Aron, a transmis, marţi seară, că lucrează cu autorităţile şi oferă toate informaţiile şi documentaţia necesară, după ce o parte din tavanul de rigips al piscinei interioare s-a surpat peste clienţi.

Aron precizează că zona piscinei interioare este prevăzută cu instalaţii de prevenire şi atentionare pentru zonele cu umiditate crescută, iar acestea funcţionau în parametrii normali.

Hilton Sibiu a postat, marţi seară, pe pagina de Facebook, prima reacţie după incidentul în care mai multe persoane au fost rănite, în timp ce se aflau în piscina interioară a unităţii.

Ce a declarat managerul hotelului de cinci stele

”În momentul incidentului, în piscină se aflau şapte persoane şi toate s-au evacuat în urma desprinderii câtorva plăci de rigips. Trei dintre persoane au suferit răni uşoare şi au fost de acord să fie transportate la spital, de unde au plecat la scurt timp deoarece s-a constatat că în niciun caz nu se impune internarea”, se arată în mesajul semnat de managerul Nicolae Aron.

Potrivit acestuia, ⁠personalul hotelului a fost cel care a solicitat ajutorul echipelor medicale şi de urgenţă, precum şi ajutorul unei echipe de scafandri.

”Zona piscinei interioare este prevăzută cu instalaţii de prevenire şi atentionare pentru zonele cu umiditate crescută. Instalaţiile funcţionau în parametrii normali conform verificărilor periodice. Activitatea hotelului nu este afectată, deoarece zona piscinei interioare este o anexă hotelului, a restaurantelor şi a zonei de SPA”, se mai arată în mesaj.

Aron precizează că se colaborează cu autorităţile care au demarat anchete în urma incidentului.

”Regretăm nespus acest incident şi colaborăm cu instituţiile statului pentru a oferi toate informaţiile necesare. Vom lua în continuare măsurile cuvenite pentru a preveni astfel de incidente nefericite, supuse hazardului”, a mai transmis managerul Hilton Sibiu.

Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul din rigips de la piscina interioară a Hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit. Opt persoane au fost scoase din piscină de salvatori, fiind chemat şi un echipaj de scafandri pentru căutări.

ISU Sibiu a precizat că şapte persoane, din care patru copii cu vârste între 3 şi 7 ani, au fost transportate la spital, cu răni uşoare sau atac de panică.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi urmează să se stabilească din ce cauză a căzut tavanul pe o suprafaţă de 120 de metri pătraţi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













