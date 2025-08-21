Peste 32.000 de bărbați din Italia distribuiau poze intime cu soțiile pe Facebook. Meta se confruntă cu un scandal major

Stiri Socante
21-08-2025 | 20:02
Meta a anunţat că a închis un grup pe Facebook în Italia în care bărbaţii împărtăşeau fotografii intime cu soţiile lor, fără ştirea acestora, după ce utilizatorii au raportat acest lucru autorităţilor, provocând un val de indignare publică.

Cazul aminteşte întrucâtva de dosarul Pelicot din Franţa, unde un soţ racola pe internet bărbaţi pentru a se culca cu soţia lui, pe care o seda.

Grupul de Facebook din Italia, numit „Mia Moglie”, care înseamnă „Soţia mea”, a fost creat în 2019 fără restricţii de aderare pentru utilizatori, ajungând la 32.000 de membri în acest an şi împărtăşind sute de fotografii şi comentarii sexiste.

Scandalul a scos la iveală încă o dată prejudecăţile profunde care există între sexe în Italia, unde femeile sunt principalele victime ale urii online, care vizează în special aspectul lor fizic şi unde feminicidul rămâne o mare problemă, în ciuda faptului că au fost schimbate legi în urma protestelor de stradă după câteva cazuri care au şocat opinia publică.

Guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni se confruntă cu o presiune crescândă din partea parlamentarilor din opoziţie. Roberta Mori, de la Partidul Democrat, a declarat că acesta nu este un incident izolat, ci „un alt exemplu de violenţă digitală structurală înrădăcinată în aceeaşi cultură patriarhală a dominaţiei” întâlnită în Franţa în cazul Gisèle Pelicot, care a fost violată ani de zile de soţul ei şi de prietenii acestuia racolaţi pe internet în timp ce femeia era sedată.

Bianca Bellucci, activistă pentru drepturile femeilor, a declarat că acest caz este „cea de-a n-a manifestare a unei societăţi patriarhale care tratează femeile ca obiecte de posesie şi schimb”.

Meta, o instituție dificilă

Meta a declarat miercuri că a închis grupul pentru încălcarea politicilor sale privind exploatarea sexuală a adulţilor.

„Nu permitem conţinut care ameninţă sau promovează violenţa sexuală, agresiunea sexuală sau exploatarea sexuală pe platformele noastre”, a asigurat compania.

Influencerul feminist Carolina Capria a denunţat public grupul Mia Moglie marţi, într-o postare pe Instagram care a devenit rapid virală, determinând alţi utilizatori să raporteze grupul de Facebook autorităţilor. Capria a declarat pentru Financial Times (FT) că bărbaţii care postează imagini cu corpurile partenerelor lor fără consimţământul acestora constituie un „viol în grup virtual”.

Poliţia Poştală din Italia, autoritatea de aplicare a legii în domeniul digital care se ocupă de astfel de cazuri, a primit aproximativ 2.800 de plângeri, dintre care unele proveneau de la presupuse victime, a declarat agenţia joi, pentru FT.

„Am primit un număr incredibil de mare de plângeri, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum”, a declarat Barbara Strappato, director adjunct al Poliţiei Poştale.

Autorităţile italiene au declarat că nu ştiu exact de cât timp bărbaţii foloseau aplicaţia pentru a schimba imagini explicite. Dar faptul că grupul a rămas activ timp de şase ani, în ciuda interdicţiei explicite a Meta în privinţa imaginilor cu caracter sexual, ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a aplica regulile.

La începutul acestui an, Meta a relaxat unele dintre politicile sale de moderare a conţinutului pentru a calma administraţia Trump, în ciuda apelurilor grupurilor pentru drepturile civile de a supraveghea mai atent conţinutul.

Consecințe juridice

Marisa Marraffino, avocată specializată în cazuri penale online, a declarat că membrii grupului Mia Moglie care au distribuit fotografii intime sau le-au comentat ar putea fi acuzaţi penal şi pedepsiţi cu până la şase ani de închisoare. Printre potenţialele infracţiuni se numără distribuirea ilegală de imagini intime – sau „pornografie de răzbunare” –, încălcarea vieţii private, calomnie agravată şi pornografie infantilă, a spus Marraffino.

Conform legislaţiei italiene, femeile au la dispoziţie şase luni pentru a depune plângere împotriva potenţialilor autori ai pornografiei de răzbunare, a spus ea, adăugând că acest lucru „poate duce la un proces de amploare care să implice mii de familii”.

Sursa: News.ro

