Pedeapsa primită de mama unui bebeluș omorât în bătaie de concubinul ei, în Covasna. Micuțul a fost lăsat în agonie

Mama unui bebeluș omorât în bătaie a fost condamnată împreună cu concubinul ei la peste 23 de ani de închisoare. Sentința Tribunalului Covasna nu este însă definitivă.

Două persoane au fost condamnate la pedepse privative de libertate de peste 23 de ani fiecare, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, conform Agerpres.

Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, a fost condamnat la 23 de ani și 5 luni de închisoare pentru violență în familie sub forma omorului calificat și rele tratamente aplicate minorului.

Mama copilului a primit o pedeapsă de 24 de ani și 5 luni pentru aceeași infracțiune, dar în formă de complicitate la rele tratamente aplicate minorului.

Anchetatorii au stabilit că în perioada 4-7 februarie 2025, bărbatul ar fi agresat repetat copilul, aplicând lovituri în zona capului și a pieptului care i-au cauzat răni grave. Era enervat pentru că bebelușul plângea prea tare.

„În data de 04.02.2025, inculpatul K.Ș.O. a lovit cu pumnul în regiunea parieto-occipitală un minor în vârstă de 8 luni. Ulterior, în data de 06.02.2025, l-a lovit din nou cu palma în zona ochiului stâng și l-a apăsat pe piept în scopul de a-l sufoca. În data de 07.02.2025, a lovit din nou victima în ochiul stâng. Acțiunile au produs multiple echimoze și un traumatism cranio-cerebral cu fractură cominutivă de craniu, soldat cu decesul minorului la data de 08.02.2025” anunța Parchetul într-un comunicat.

Mama copilului avea cunoștință despre agresiuni, dar nu a solicitat ajutor medical, contribuind astfel la agravarea situației și la moartea copilului, au stabilit anchetatorii.

