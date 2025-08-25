Un bebeluș s-a născut în ambulanță, în drum spre un spital din Capitală. Primele plânsete au adus emoție în autospecială

25-08-2025 | 11:19
Copil nascut in ambulanta
Un bebeluş s-a născut într-o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în drum spre spital, a anunţat, luni dimineaţă, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Claudia Alionescu

Nou-născutul a venit pe lume cu ajutorul unei asistente medicale aflate la prima sa misiune de acest gen. Atât mama, cât şi bebeluşul au fost duşi în siguranţă la spital, unde au fost preluaţi de personalul medical de specialitate.

Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, un apel la 112 anunţa că o femeie intrase în travaliu.

Astfel, echipajul unei ambulanţe de tip B2 a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, format dintr-o asistentă medicală şi un ambulanţier, s-a deplasat de urgenţă la faţa locului.

După ce au preluat gravida, în drum spre spital, naşterea s-a declanşat în ambulanţă, chiar pe targă.

La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că naşterea era iminentă: capul bebeluşului era deja vizibil. A fost o provocare pentru asistentă, care se afla pentru prima dată într-o astfel de misiune”, precizează sursa citată.

În doar câteva minute, contracţiile au progresat, iar sub supravegherea asistentei medicale, copilul a venit pe lume în siguranţă.

Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie şi emoţie. Ulterior, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât şi bebeluşul au ajuns în siguranţă la spital, unde au fost predaţi personalului medical de specialitate”, a mai precizat DSU.

