Tânărul acuzat că și-a ucis mama în Franța a fost reținut în Cluj-Napoca, într-un centru comercial. Femeia a fost carbonizată

Un român de 23 de ani, căutat în Franța, pentru uciderea mamei sale, a fost arestat în Cluj. Polițiștii l-au prins în timp ce se plimba într-un mall din oraș.

El era dat în urmărire internaţională de două luni, după ce femeia, un reputat medic cardiolog din Strasbourg, a fost găsită carbonizată în locuința sa. Crima îngrozitoare a dus la declanșarea unei anchete de proporții.

Suspectul a ajuns în fața magistraților pentru confirmarea mandatului european de arestare, după două luni în care a fost căutat de polițiști din toată Europa.

Anul trecut, în noiembrie, mama lui a fost găsită moartă în locuința cuprinsă de un incendiu, în estul Franței.

Victima era un cunoscut medic cardiolog din Strasbourg. Anchetatorii francezi au emis un mandat european de arestare pe numele fiului, care locuia cu mama lui și dispăruse.

Miercuri, un apel la 112 a alertat autoritățile din România. O persoană a anunțat că a observat, într-o zonă intens circulată din Cluj-Napoca, un tânăr care seamănă cu românul de 23 de ani căutat internațional. Ulterior, acesta a fost găsit într-un mall din oraș.

Instanța a decis arestarea lui preventivă pentru 15 zile.

ADELA GRIGA, avocata din oficiu a suspectului> „Nu recunoaște, nu știe, nu își aduce aminte, neagă. Dacă este o persoană care are probleme reale de natură psihiatrică, va trebui să se consemneze în dosar un raport medico-legal psihiatric.”

Rudele băiatului susțin că acesta a avut o copilărie dificilă, după ce părinții lui au divorțat. Avea trei ani când a plecat cu mama lui în Franța.

Apropiații spun că, în ultimii ani, relația dintre mamă și fiu devenise tensionată, după ce tânărul ar fi intrat într-un anturaj care l-ar fi influențat negativ.

Acum, urmează să fie analizată procedura de extrădare în Franța.

Până atunci, tânărul suspectat că și-a ucis mama va rămâne în custodia autorităților române.

