E posibil ca șoferul de 59 de ani să fi adormit la volan, spun surse din anchetă. Acum este anchetat pentru ucidere din culpă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

În fața școlii din Mureșenii Bârgăului, locul unde s-a petrecut teribilul accident, colegii și dascălii elevei care a murit marți seara au adus zeci de lumânări și flori.

Luni, când a fost lovită pe trotuar, eleva în vârstă de 12 ani ieșea de la ore și trebuia să ajungă acasă. Tocmai aflase, cu bucurie, că va lua premiul trei la sfârșitul clasei a V-a.

Rudă: „Ea chiar a apucat să iasă de pe poartă, nici nu a stat pe trotuar, atât a ieșit săraca și a fost gata. Chiar o sunase bunica să meargă acasă.”

Profesor: „Uneori viața este nedreaptă, nu știu cum să spun și o clipă poate să facă diferența între a exista sau a nu mai exista.”

Radu Morariu, director Școala Gimnazială Mureșenii Bârgăului: „O tragedie pe care o regretăm. Cuvintele sunt de prisos, era o fetiță cuminte, o fetiță silitoare.”

Momentul impactului, surprins de camere

Când s-a petrecut accidentul, pe trotuarul din fața școlii mai erau o elevă de 11 ani și o femeie de 31 de ani. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum o mașină iese de pe banda de mers, intră pe contrasens și gonește pe trotuar. Fata de 12 ani a fost lovită în plin. Și celelalte două persoane au fost rănite, însă medicii le-au stabilizat și sunt în afara oricărui pericol.

Transportată de urgență la Târgu Mureș cu elicopterul SMURD, fetița nu a putut fi salvată de medici.

Întreaga comunitate este șocată de cele întâmplate.

Localnică: „O adevărată tragedie.”

Polițiștii au schimbat încadrarea dosarului în ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. Șoferul a fost verificat cu etilotestul și nu consumase alcool. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv ca bărbatul să fi ațipit la volan.