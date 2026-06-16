Este al treilea caz petrecut în ultimele trei luni, în același loc. În aprilie, un bărbat de 73 de ani a murit la spital după ce s-a accidentat grav pe aceleași scări rulante.

Femeia se afla în pasajul pietonal subteran de pe Bulevardul Decebal din Bistrița. A vrut să urce pe scările rulante, însă imediat după ce a pășit pe trepte, s-a dezechilibrat și a căzut. Martorii au sărit în ajutorul femeii și au sunat imediat la 112. Ajunși la fața locului, paramedicii SMURD i-au acordat îngrijiri medicale, apoi au transportat-o la spital. Medicii spun că femeia a suferit mai multe contuzii, însă este conștientă și a fost stabilizată.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și cercetează modul în care s-a produs incidentul. Vor să afle dacă există o problemă tehnică la scările rulante care să fi contribuit la producerea accidentului.

Doi răniți și un mort

Vă reamintim că în același loc au mai fost alte două cazuri similare, dintre care unul extrem de grav în luna aprilie. Atunci, doi soți au căzut pe scările rulante ale aceluiași pasaj, iar bărbatul în vârstă de 73 de ani a murit după ce a ajuns în comă la spital.

Și la începutul lunii mai, o femeie de 80 de ani s-a rănit grav la cap și la față după ce a căzut tot de pe scările rulante.

După primele două incidente, autoritățile au transmis că vor face verificări tehnice. Acum, după accidentarea femeii, reprezentanții Primăriei nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere.