Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, la faţa locului sunt echipaje de la Staţia de Pompieri Grădiştea şi Punctului de Lucru Buneşti, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SMURD, atât pentru acordarea de prim ajutor, cât şi pentru asigurarea de măsuri pentru prevenirea incendiilor.

"Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat ca în evenimentul rutier au fost implicate un autoturism şi un microbuz şcolar. În urma accidentului, trei persoane, minore, primesc îngrijiri medicale", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Cum s-ar fi produs accidentul

Din primele cercetări ale poliţiştilor, se pare că şoferul microbuzului şcolar nu ar fi acordat prioritate în momentul în care a ieşit din parcarea unei benzinării din localitate şi a izbit autoturismul.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din comuna Slătioara, în timp ce conducea un microbuz destinat transportului de elevi, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un bărbat de 68 de ani, din aceeaşi localitate. În urma impactului, trei elevi aflaţi în microbuz au suferit leziuni uşoare, la prima evaluare medicală. Este vorba despre un adolescent de 16 ani şi doi minori de 13 ani, care au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale şi efectuarea unor investigaţii de specialitate. Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, Eduard Văduva.

În zonă traficul este îngreunat, desfăşurându-se alternativ pe o singură bandă sub coordonarea poliţiştilor, până la finalizarea cercetărilor pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului.