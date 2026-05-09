Filmul crimei de la ferma din Bihor. Suspectul ar fi fost îndrăgostit de fata de 18 ani pe care a ucis-o și abandonat-o

Suspectul oribilei crime din Bihor, arestat pentru uciderea unei fete de 18 ani, și-a recunoscut fapta atunci când a fost prins. El a fost dus la locul tragediei, pentru reconstituire. Părinții victimei cer explicații pentru sfârșitul ei crunt.

Ei acuză că nimeni de la ferma unde fata făcea practică nu le-a spus că ea ar putea fi în pericol din cauza individului, iar acum a fost găsită moartă pe un câmp.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cu inimile frânte de durere, părinții fetei omorâte sunt revoltați că proprietarii care aveau ferma la care fata făcea practică pentru liceu nu le-au spus că suspectul o place. Proprietarii fermei sunt fini și prieteni din copilărie cu părinții adolescentei care locuiesc în aceeași comună.

Zsolt Incze, tatăl fetei: „Practica la el deja de o perioadă mai lungă fata noastră, dacă băiatul ăla s-a dat la ea, el trebuia să observe sau nevasta, imposibil să nu vadă și trebuia să ne anunțe. N-am avut niciun semnal.”

Renata Incze, mama fetei: „Serioasă, învață bine, practică în fiecare zi.”

Vineri, deși avea piciorul rupt, suspectul de 39 de ani, angajat la aceeași fermă, a mers în locul în care știa că fata păștea caprele. Acolo, nu se știe de ce, a atacat-o cu un cuțit și a omorât-o, după care s-a ascuns. Șchiopătând, individul a fost condus din nou la locul faptei pentru reconstituire.

Suspectul a fost prins după 6 ore de căutări

Vineri seara, după 6 ore de căutări, suspectul a fost găsit de elicopter în lanul de rapiță, cu ajutorul unei camere cu termoviziune, la un kilometru distanță de locul în care a fost găsit cadavrul fetei. S-a târât cel mai probabil pe coate, ca să nu fie zărit. Arma crimei a fost și ea găsită în lan.

Suspectul avea hainele pătate cu sânge. Surse apropiate anchetei spun că a recunoscut crima pe loc.

Suspectul a fost condamnat la 20 de ani pentru crimă, dar a fost eliberat condiționat în aprilie anul trecut, după 16 ani petrecuți după gratii.

Reporter: „Ce fel de băiat era?”

Vecin: „A fost în pușcărie.”

Reporter: „Și fata?”

﻿Vecin: „Fata cuminte”

Fata ucisă era elevă în clasa a XII-a la un liceu agricol din Borș. Reprezentanții fermei la care făcea practică au refuzat să ne ofere un punct de vedere.

Sursa: ProTV

crima, ferma, bihor

Bărbatul din Bihor care a ucis și abandonat pe câmp o fată de 18 ani este recidivist. După crimă a fugit, dar a fost prins

Crimă îngrozitoare în Bihor! O fată de 18 ani, elevă în practică la o fermă, a fost ucisă și abandonată pe un câmp, iar suspectul a fost prins vineri seara. Polițiștii l-au căutat pe criminal, inclusiv cu drone și un elicopter! 
O fată de 18 ani, elevă în practică la o fermă din Bihor, a fost ucisă de un cioban. Suspectul este recidivist

Crimă îngrozitoare în Bihor! O fată de 18 ani, elevă în practică la o fermă, a fost ucisă și abandonată pe un câmp, iar suspectul a fost prins după câteva ore. Polițiștii l-au căutat pe criminal, inclusiv cu drone și un elicopter! 
Detalii tulburătoare: un bărbat acuzat de dublă crimă a căutat pe ChatGPT metode de ascundere a victimelor

Bărbatul acuzat că a ucis doi doctoranzi de la University of South Florida din SUA a întrebat ChatGPT despre cum ar putea pune o persoană într-un sac de gunoi și să o arunce într-un tomberon, potrivit unui document depus în instanță, scrie NBC News.

Scenariile pentru noul guvern împart scena politică. Liderii PSD și PNL s-au atacat prin mesajele de pe rețelele sociale

Ziua Europei nu a calmat spiritele pe scena politică. 

Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan. Cristian Pîrvulescu: „Fie un guvern minoritar, fie unul tehnic de serviciu"

Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat, sâmbătă, mesajul transmis de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, afirmând că din acesta reiese lipsa unei înțelegeri politice clare între partide.

Trump ar vrea să mute trupele americane din Germania în Polonia. Decizia ar putea redesena prezența militară a SUA în Europa

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „ar putea" muta trupele americane din Germania în Polonia, în contextul în care Pentagonul se pregăteşte să retragă aproximativ 5.000 de soldaţi americani din Germania în cursul anului viitor, scrie POLITICO.

