Filmul crimei de la ferma din Bihor. Suspectul ar fi fost îndrăgostit de fata de 18 ani pe care a ucis-o și abandonat-o

Ei acuză că nimeni de la ferma unde fata făcea practică nu le-a spus că ea ar putea fi în pericol din cauza individului, iar acum a fost găsită moartă pe un câmp.
Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!
Cu inimile frânte de durere, părinții fetei omorâte sunt revoltați că proprietarii care aveau ferma la care fata făcea practică pentru liceu nu le-au spus că suspectul o place. Proprietarii fermei sunt fini și prieteni din copilărie cu părinții adolescentei care locuiesc în aceeași comună.
Zsolt Incze, tatăl fetei: „Practica la el deja de o perioadă mai lungă fata noastră, dacă băiatul ăla s-a dat la ea, el trebuia să observe sau nevasta, imposibil să nu vadă și trebuia să ne anunțe. N-am avut niciun semnal.”
Renata Incze, mama fetei: „Serioasă, învață bine, practică în fiecare zi.”
Vineri, deși avea piciorul rupt, suspectul de 39 de ani, angajat la aceeași fermă, a mers în locul în care știa că fata păștea caprele. Acolo, nu se știe de ce, a atacat-o cu un cuțit și a omorât-o, după care s-a ascuns. Șchiopătând, individul a fost condus din nou la locul faptei pentru reconstituire.
Suspectul a fost prins după 6 ore de căutări
Vineri seara, după 6 ore de căutări, suspectul a fost găsit de elicopter în lanul de rapiță, cu ajutorul unei camere cu termoviziune, la un kilometru distanță de locul în care a fost găsit cadavrul fetei. S-a târât cel mai probabil pe coate, ca să nu fie zărit. Arma crimei a fost și ea găsită în lan.
Suspectul avea hainele pătate cu sânge. Surse apropiate anchetei spun că a recunoscut crima pe loc.
Suspectul a fost condamnat la 20 de ani pentru crimă, dar a fost eliberat condiționat în aprilie anul trecut, după 16 ani petrecuți după gratii.
Reporter: „Ce fel de băiat era?”
Vecin: „A fost în pușcărie.”
Reporter: „Și fata?”
Vecin: „Fata cuminte”
Fata ucisă era elevă în clasa a XII-a la un liceu agricol din Borș. Reprezentanții fermei la care făcea practică au refuzat să ne ofere un punct de vedere.
Sursa:
ProTV
Etichete:
crima,
ferma,
bihor,