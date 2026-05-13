Cu doar câteva săptămâni în urmă, nava de croazieră MV Hondius era cunoscută doar pasionaţilor de expediţii maritime. Dar de când a devenit un focar de hantavirus, nava companiei Oceanwide Expeditions a ajuns pe prima pagină a presei din întreaga lume, scrie Le Figaro.

După ce a rămas blocată în largul coastelor Capului Verde timp de câteva zile, MV Hondius a aruncat ancora în portul Granadilla de Abona, pe insula spaniolă Tenerife, din Insulele Canare.

În acest port a avut loc evacuarea aproape completă a navei, sub stricte măsuri de protecţie sanitară.

„Misiune îndeplinită”, s-a bucurat luni seara ministra spaniolă a sănătăţii, Mónica García, pe cheiul portului.

„Am evacuat cei 125 de pasageri şi membri ai echipajului din 23 de ţări, care fie s-au întors deja acasă, fie sunt în curs de repatriere”, a precizat ea.

Ultimii oameni rămaşi la bordul navei

Luni, în primele ore ale serii, MV Hondius şi-a reluat cursul spre Ţările de Jos, fiind aşteptată în portul Rotterdam duminică, a anunţat armatorul olandez.

25 de membri ai echipajului navei, însoţiţi de doi membri ai personalului medical însărcinaţi cu supravegherea sanitară, se află încă la bord.

Printre aceştia se numără 17 filipinezi, 4 olandezi (dintre care cei doi profesionişti din domeniul sănătăţii), 4 ucraineni, un rus şi un polonez.

Nava transportă şi bagajele pasagerilor, care vor fi dezinfectate şi ulterior returnate proprietarilor.

La bord se află şi trupul unei femei de origine germană, decedată pe 2 mai din cauza hantavirusului.

„Oceanwide Expeditions va colabora cu autorităţile competente pentru a asigura repatrierea (rămăşiţelor pământeşti) la sosirea în Ţările de Jos”, a precizat compania.

Pregătiri pentru sosirea în portul Rotterdam

Înainte de plecarea din Granadilla de Abona, nava Hondius a fost realimentată cu combustibil şi provizii pentru ultimii pasageri, a indicat Protecţia Civilă spaniolă pe X.

Nava ar trebui să ajungă la Rotterdam în şase zile.

„Data provizorie de sosire este stabilită pentru duminică, 17 mai 2026, seara”, a anunţat Oceanwide Expeditions.

Între timp, autorităţile încă stabilesc procedurile exacte pentru sosirea navei în Ţările de Jos.

„În acest moment, procedurile exacte privind sosirea noastră la Rotterdam sunt încă în discuţie. Putem confirma că MV Hondius va fi supusă unei dezinfectări la sosire”, a transmis compania.

Protocoalele de curăţare sunt elaborate în consultare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Mediu din Olanda (RIVM), OMS, Ministerul Afacerilor Externe şi autorităţile portuare din Rotterdam.

Carantină de 42 de zile pentru pasagerii rămaşi

Cei 27 de pasageri şi membri ai echipajului aflaţi încă la bord vor fi supuşi testării medicale şi carantinei impuse de autorităţile olandeze.

RIVM prevede un protocol strict: carantină de 42 de zile la domiciliu, după examene medicale şi analize de laborator.

„Pasagerii olandezi vor fi transportaţi cu microbuzul direct la domiciliu, unde îşi vor respecta perioada de carantină în autoizolare. A fost rezervat un hotel de carantină pentru membrii echipajului şi pasagerii străini care nu se pot întoarce direct acasă”, precizează comunicatul RIVM.

Compania Oceanwide Expeditions nu a anunţat încă dacă va relua expediţiile maritime.

Aceasta a precizat că a deschis o consultare cu RIVM şi OMS pentru a stabili dacă sunt necesare noi măsuri de siguranţă pentru viitoarele călătorii.