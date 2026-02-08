Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional!

Cel puțin o persoană a murit și alte 13 au ajuns la spital în urma incidentului șocant. Chiotele de entuziasm ale celor din leagăn s-au curmat abrupt în momentul colapsului.

A urmat o operațiune de salvare haotică. De altfel, persoana decedată este un polițist, care sărise în ajutorul victimelor și peste care s-a prăbușit extremitatea dreaptă a leagănului.

Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului dar, în momentul respectiv vântul bătea cu putere.