Procurorii au stabilit că, deşi bărbatul nu e tatăl copilei, ei locuiau împreună asemenea unei familii, astfel că el este acuzat de tentativă de omor asupra unui membru de familie, după ce a lovit-o pe micuţă cu genunchiul în faţă, iar apoi a aruncat-o spre un perete, de care copila s-a izbit violent. Mama, care a fost martoră, nu a dus-o pe fetiţă de urgenţă la spital, ci a luat-o cu ea într-o localitate aflată la 40 de kilometri distanţă, pentru a se prostitua.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a făcut precizări, luni, în legătură cu dosarul penal în care prourorii au cerut arestarea preventivă a doi inculpaţi pentru tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, respectiv complicitate la această infracţiune, victima fiind fetiţa de patru ani aflată în prezent în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Maria Sklodowska Curie” Bucureşti.

Detalii șocante din anchetă

”Pentru a formula propunerea de arestare preventivă, procurorul a reţinut că din probatoriul administrat rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul D.R.M., în prezenţa inculpatei T.D.M., în timp ce se aflau în apartamentul închiriat în regim hotelier, situat în municipiul Tg-Jiu, a agresat persoana vătămată minoră, în vârstă de 4 ani, în data de 06.02.2026, lovind-o cu genunchiul în zona feţei, cu palmele peste faţă şi prinzând-o de păr, iar după aceea de mână şi picior, aruncând-o înspre holul dinaintea camerei, aceasta izbindu-se de perete, lovind peretele cu intensitate, fapt ce a condus la producerea traumatismului cranian grav, hematom subdural fronto-parietal superior dreapta şi a leziunilor traumatice constatate, fapt care a pus în pericol viaţa persoanei vătămate minore, necesitând intervenţia operatorie de urgenţă”, au arătat reprezentanţii Parchetului.

Astfel, anchetatorii au stabilit că fapta bărbatului întruneşte elementele constitutive ale tentativei de omor calificat asupra unui membru de familie, reţinându-se forma de vinovăţie a intenţiei indirecte.

”S-a constatat că între inculpat şi inculpată (mama minorei) există o relaţie de concubinaj de aproximativ 1 an, specifică unei relaţii asimilate raporturilor dintre soţi, caracterizată prin convieţuire şi desfăşurarea vieţii în comun. În acest context de convieţuire, persoana vătămată minoră se afla în mediul familial format de inculpată şi inculpat, fiind o persoană aflată în mod obiectiv întro relaţie de dependenţă şi sub autoritatea/îngrijirea adulţilor din aceeaşi gospodărie, astfel că, în concret, între inculpat şi persoana vătămată minoră s-a stabilit o relaţie de tip «părinte-copil» în sens penal (rol de supraveghere/îngrijire, autoritate în gospodărie, coabitare stabilă), condiţie suficientă pentru incidenţa art. 199 alin. (1) din Codul penal”, au argumentat procurorii.

Referitor la mama fetiţei, anchetatorii au reţinut că, deşi a fost martoră la acţiunile violente, ”conştientizând pe deplin gravitatea şi intensitatea acestora, nu a acţionat pentru a salva integritatea fizică şi sănătatea persoanei vătămate minore, sens în care nu s-a deplasat de îndată la o unitate spitalicească, ci şi-a continuat activitatea de prostituţie, transportând persoana vătămată minoră la o distanţă de circa 40 km, pe raza unei comune din judeţul Gorj, în vederea practicării prostituţiei”.

”S-a apreciat că din situaţia de fapt rezultă probe temeinice că inculpata nu a avut o simplă pasivitate neutră, ci o conduită care a contribuit obiectiv la menţinerea şi amplificarea stării de pericol letal creată prin agresiunea exercitată asupra minorului, prin prezenţa la momentul agresiunii şi lipsa oricărei reacţii apte să întrerupă acţiunea ori să o descurajeze (complicitate morală prin tolerare/acceptare, în contextul dat al dominării victimei), neapelarea de îndată la ajutor medical şi neprezentarea imediată la spital, deşi conştientiza gravitatea şi intensitatea actelor violente şi îndepărtarea victimei de posibilitatea intervenţiei medicale urgente: transportarea minorei cca. 40 km, până în altă localitate, în scopul continuării activităţii sale, ceea ce a implicat întârzierea accesului la îngrijiri vitale. S-a constatat astfel că inculpata T.D.M., cu intenţie cel puţin indirectă, a ajutat/înlesnit săvârşirea faptei de tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) raportat la art. 32 alin. (1) raportat la art. 188 alin. (1) – art. 189 alin. (1) lit. i) C. pen., cu aplicarea art. 199 alin. (1) C. pen., cunoscând vulnerabilitatea vădită a victimei datorată vârstei şi acceptând posibilitatea producerii rezultatului letal prin întârzierea intervenţiei salvatoare”, au menţionat procurorii.

Cei doi au fost arestați preventiv

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Gorj a emis mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile, pentru mama fetiţei şi iubitul ei.

Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni, urmând a fi dispuse în continuare măsuri legale.

Dosarul a fost deschis după ce, în noaptea de 8 februarie, o fetiţă de patru ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Târgu Jiu cu semne grave de violenţă pe corp.

”A fost adus un copil în stare foarte gravă. Fetiţa prezenta un traumatism cranian grav şi a fost adusă la unitatea de primiri urgenţe de către mama sa, o tânără în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în judeţul Teleorman. (...) La scurt timp de la sosirea pacientei, asistentul social din UPU, aşa cum cere protocolul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Mihaela Ţicleanu.

Iniţial, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care a început să facă cercetări pentru vătămare corporală, însă, având în vedere gravitatea leziunilor, acesta a fost declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, încadrarea juridică fiind de tentativă de omor.

Fetiţa, care iniţial a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a fost transferată la Spitalul ”Marie Curie” din Capitală, după ce medicii de la Târgu Jiu au făcut investigaţii imagistice de înaltă calitate şi au constatat că are leziuni grave.

Jurnaliştii de la gorjonline.ro notează că mama fetiţei a declarat că se afla în judeţul Gorj ca turistă, ca să vadă operele lui Constantin Brâncuşi, şi că fiica ei ar fi căzut din pat. Sursa citată precizează că fetiţa are, pe lângă traumatismul cranian, şi semne mai vechi de violenţă pe corp, pe care tânăra nu le-a putut explica.