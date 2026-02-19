Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein

Trupa Sunet Fin, schimbare de direcție muzicală: ”electro rap & roll”. Videoclip nou: ”Muzica și sunetul”

SHOW-BUZZ
Sunet fin

După o pauză îndelungată, formația Sunet Fin a anunțat că revine cu o piesă nouă, care marchează ”un nou capitol artistic”.

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă al muzicienilor, ”STH & SOCEZ propun o schimbare de direcție muzicală, în care, pe lângă elementele definitorii de rap și rock, este integrat și sound-ul electronic”.

Cu un strop de autoironie, noua abordare a fost denumită ”electro rap & roll”, iar primul single, ”Muzica și sunetul”, a fost lansat pe data de 9 februarie la câteva radiouri.

 „Muzica și Sunetul” este piesa care vorbește despre ceea ce ne definește: vibrație, sunet și muzică făcută din suflet. O stare comună tuturor celor care trăiesc muzica autentic.”, au transmis cei de la Sunet Fin pe pagina lor de Facebook.

Pentru partea de mixing & mastering, trupa colaborează cu BeatzShack.

Mai multe detalii puteți găsi pe paginile de Facebook sau Instagram ale formației.

Formația Sunet Fin s-a lansat în 4 decembrie 2014 în clubul B52 din București, printr-un show cu mai mulți invitați de pe scena hip-hop, printre care: Misiune de pedeapsă, Krem, Yda și Vlad TZP.

Perioada mai-decembrie 2015 a fost alocată înregistarii a 4 piese și filmării de videoclipuri pentru două dintre ele.

Pe 23 aprilie 2016 a avut loc concertul de lansare al EP-ului “Muzica nu moare”, distribuit de Universal Music Romania Digital Distribution.

La Timișoara, spectacolul „Romeo și Julieta – Rock Story”, al Teatrului de Balet Sibiu, a transformat scena într-o explozie de energie

Sursa: StirilePROTV

Etichete: muzica, underground, videoclip,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice! | FOTO
Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice! | FOTO
Citește și...
Tinerii din România au gusturi muzicale „dezordonate”. Manelele, incluse în același playlist cu piese rock: „Merge câte una”
Știri Actuale
Tinerii din România au gusturi muzicale „dezordonate”. Manelele, incluse în același playlist cu piese rock: „Merge câte una”

Generația tânără din România ascultă cu plăcere muzică de mai multe genuri, dar în funcție de stare. De la piese clasice la rock, pop și manele, toate au loc în același playlist.

Premieră pe scena rock românească. ”Rock for Children”: formația Dirty Shirt și Organizația Salvați Copiii
Stiri Mondene
Premieră pe scena rock românească. ”Rock for Children”: formația Dirty Shirt și Organizația Salvați Copiii

Formația românească Dirty Shirt anunță o premieră pentru anul 2026, respectiv o colaborare cu Organizația Salvați Copiii România – cea mai mare organizație dedicată protecției și promovării drepturilor copilului - în turneul ”Dirtylicious Decade Tour”.

”We Are The Underground” 2026, festivalul trupelor românești de rock/metal din '90-2000: ”Cea mai mare ediție de până acum”
Stiri Mondene
”We Are The Underground” 2026, festivalul trupelor românești de rock/metal din '90-2000: ”Cea mai mare ediție de până acum”

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din muzica rock/metal autohtonă, ”We Are The Underground”, singurul festival dedicat formațiilor de metal din anii '90, are loc în perioada 23-24 ianuarie 2026, în Club Quantic din București.  

Recomandări
De ce nu poate România să devină deocamdată membră a Consiliului pentru Pace creat de Trump. Explicația lui Nicușor Dan
Stiri Politice
De ce nu poate România să devină deocamdată membră a Consiliului pentru Pace creat de Trump. Explicația lui Nicușor Dan

„Poporul român este fantastic”. Sunt cuvintele liderului american Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, la care a participat și președintele Nicușor Dan, alături de alți aproximativ 40 de lideri din toată lumea. 

Revin deja ninsorile și viscolul. România va fi lovită de un ciclon mediteranean. Urmează temperaturi de -12 grade
Știri Actuale
Revin deja ninsorile și viscolul. România va fi lovită de un ciclon mediteranean. Urmează temperaturi de -12 grade

După ninsori, joi a ieșit soarele în mai multe zone din țară. Dar o nouă informare meteo de vreme rea, viscol și polei intră în vigoare din această noapte.

Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua lui. Nici regele Charles și nici Palatul Buckingham nu au știut că va fi încătușat
Stiri externe
Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua lui. Nici regele Charles și nici Palatul Buckingham nu au știut că va fi încătușat

O știre a căzut ca o bombă, joi, La Londra. Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea de conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, după dezvăluirile din dosarul Epstein. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Februarie 2026

46:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 19 Februarie 2026

01:45:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2, ACUM! Radu, învins în minutul 77. Final nebun pe Toumba

Sport

Cum a descris-o Florin Pîrvu pe Steaua după ce FC Voluntari a învins-o cu 2-0