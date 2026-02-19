Trupa Sunet Fin, schimbare de direcție muzicală: ”electro rap & roll”. Videoclip nou: ”Muzica și sunetul”

Potrivit unui comunicat de presă al muzicienilor, ”STH & SOCEZ propun o schimbare de direcție muzicală, în care, pe lângă elementele definitorii de rap și rock, este integrat și sound-ul electronic”.

Cu un strop de autoironie, noua abordare a fost denumită ”electro rap & roll”, iar primul single, ”Muzica și sunetul”, a fost lansat pe data de 9 februarie la câteva radiouri.

„Muzica și Sunetul” este piesa care vorbește despre ceea ce ne definește: vibrație, sunet și muzică făcută din suflet. O stare comună tuturor celor care trăiesc muzica autentic.”, au transmis cei de la Sunet Fin pe pagina lor de Facebook.