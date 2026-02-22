Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

O femeie și băiețelul au scăpat doar cu spaima. Însă o altă femeie, în vârstă de 64 de ani, a fost lovită în plin și piciorul ei a rămas prins sub roata mașinii.

Un client curajos a luat rapid un cric din magazin și a ridicat vehiculul, iar victima a fost eliberată astfel.

Femeia a suferit o fractură gravă la picior, dar rănile nu îi pun viața în pericol.

Șoferița a declarat că piciorul i-a alunecat de pe frână pe accelerație, în timp ce manevra pe locul de parcare pentru persoane cu... dizabilități.