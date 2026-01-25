Sociologii vorbesc despre generația cu cele mai „dezordonate" gusturi muzicale spre deosebire de mileniali, de pildă, care sunt fideli câtorva stiluri. Pe de altă parte, o analiză a celor mai ascultate melodii din ultima vreme arată că au succes piesele cu mesaj melancolic.

Pe internet și în aplicații, tinerii români ascultă de toate. Iar combinațiile muzicale - care le-ar da fiori celor mai în vârstă, au devenit ceva normal, acum.

Tânăr: „Ascult aproape orice. Și muzică clasică, mai ascult și trap”.

Așadar, în căștile multora curg, fără să se certe, melodii pop, trap, rock, dar și manele.

Tânăr: „Dacă pentru urechile mele sună bine eu o să o ascult. Eu așa nu ascult de fel, dar mai am câte o manea în playlist. Câte una, dar așa, inofensivă, adică una la o sută. Mai merge câte una”.

Adult: „Răspund impulsurilor. Muzica cultă trebuie să te educi să își placă de cele mai multe ori”.

Sociologii sunt de părere că tinerii sunt mai deschiși la ce se întâmplă în jurul lor.

Dan Petre, sociolog: „Muzica vorbește, pe de o parte, despre personalitatea noastră și, pe de altă parte, despre ce se întâmplă în societate în momentul respectiv. N-aș spune că nu mai au o identitate, ci mai degrabă că această identitate este multipolară sau are mai multe fațete. Nu mai este la fel de coerentă precum generațiile mai vechi”.

Florian Rus, artist și compozitor: „Văd acum oameni care descoperă Emeric Imre, Nebun de alb, lângă trap și lângă manele. Sunt foarte influențați de stare și nu de apartenența piesei la un stil muzical. Cred că este o chestie de bun augur pentru noi și pentru creativitate pentru că putem să fim un pic mai liberi”.

Drept dovadă, melodii care combină muzica orientala cu pop-ul sau rock-ul țin acum topurile de la noi. Pentru unii contează linia melodică, însă sunt destui și cei care apreciază mesajul mai ales daca este despre relații sau dor.

Alina Eremia, artistă: „Au fost și piese mai vesele, dar am văzut în jurul meu foarte multe povești triste și eu cred că artistul este oglinda societății și că este un foarte bun observator care nu are cum să nu fie impactat de poveștile din jur”.

Lucru valabil peste tot în lume după cum arată și concluziile unei analize a publicației The Economist, pe baza datelor Musixmatch - serviciul care furnizează versurile pentru cele mai mari platforme muzicale. Au fost luate în calcul topurile Bilboard 100 din ultimii 25 de ani.

Corespondent PRO TV: "Die With a Smile", melodia cântată de Lady Gaga și Bruno Mars, a dominat topurile muzicale de anul trecut. Însă succesul piesei nu ține doar de numele mari din spatele piesei, ci și de ton. Este o melodie emoțională, melancolică. O tendință tot mai clar conturată în ultimii ani. Un sfert dintre melodiile cele mai ascultate astăzi, de pildă, au această tentă tristă.





