„Este pe drum!", a scris el, adăugând că vasul „îi va îngriji pe mulți oameni care sunt bolnavi și nu sunt îngrijiți acolo" — o afirmație care, apreciază dpa, ar putea crește tensiunile cu Danemarca, stat aliat în NATO.

Anunțul survine în contextul amenințărilor repetate ale lui Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu danez, declarații care au tensionat relațiile transatlantice și au fost respinse de Germania, Regatul Unit și Franța.

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a spus că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Populaţia groenlandeză primeşte îngrijirile medicale de care are nevoie. Le primeşte fie în Groenlanda, fie, dacă e nevoie de un tratament special, în Danemarca. Nu este deci cazul să fie nevoie de o iniţiativă sanitară specială în Groenlanda", a declarat Poulsen televiziunii daneze DR.

O misiune fără mandat clar

Groenlanda, cu circa 57.000 de locuitori, nu a raportat recent necesități medicale care să justifice prezența unei nave-spital. Sistemul de sănătate local include clinici și spitalul Regina Ingrid din Nuuk pentru cazuri complexe, iar pacienții sunt ocazional transportați în Danemarca. Nu este clar dacă misiunea a fost coordonată cu Copenhaga sau cu autoritățile autonome groenlandeze, și nici care este calendarul desfășurării.

Marina americană dispune de două astfel de vase, cu câte 100 de paturi și 80 pentru terapie intensivă, utilizate de regulă după dezastre naturale sau în timpul pandemiei. Mobilizarea completă a echipajelor nu se poate realiza imediat, navele având efective minimale în timpul staționării la ancoră.