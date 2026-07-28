Cel mai așteptat artist în prima zi de festival a fost americanul Marilyn Manson, care a făcut un show exploziv.

Bărbat: „Pasiunea pentru rock e de când eram mic. Marilyn Manson ascult de când aveam vreo 14 ani”.

Nici trupa Sabaton nu s-a lăsat mai prejos. Flăcările și efectele scenice i-au surprins pe fani.

Formația de heavy metal Black Label Society a completat tabloul.

Zakk Wylde, chitaristul și fondatorul trupei Black Label Society: „Publicul a fost grozav, având în vedere că ploua torențial chiar înainte să intrăm noi, iar apoi a ieșit din nou soarele. Deci a fost minunat. A fost extraordinar”.

Atmosfera s-a încins imediat după ce porțile festivalului s-au deschis.

Bărbat: „Pentru unii terapia este să mergi la terapeut, pentru alții este să vii aici”.

Bărbat: „Arată exact ca un festival European de primă clasă. Locația ne-a surprins plăcut, atmosfera e grozavă”.

Sian a venit din Marea Britanie cu prietenii, special să-și asculte artiștii preferați: „Aici poți să te simți bine, poți să socializezi, nu sunt cozi mari pentru nimic. Îmi place să fiu aici”.

Rockstadt Extreme Fest se încheie vineri.