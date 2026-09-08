Procurorul de caz a anulat ulterior măsura.

Ioana Simion: „Momentan, nu pot da niciun fel de declarație deoarece sunt foarte obosită, foarte...”

Acestea au fost primele cuvinte ale soției lui Ilie Năstase, luni, la ieșirea din secția de poliție din Năvodari, după o ceartă care a avut loc duminică seara.

Ioana Simion a sunat atunci la 112, anunțând că ar fi fost jignită și amenințată. Tot de la ea, polițiștii au aflat că relația devenise tot mai tensionată. Oamenii legii au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu, în timp ce femeia a cerut ca soțul ei să fie inclusiv monitorizat electronic. Însă nu s-a ajuns acolo.

Ilie Năstase: „Nu a fost nimic fizic”

Ilie Năstase confirmă că s-a certat cu soția. Dar nu-și explică de ce situația a ajuns în atenția poliției.

Ilie Năstase: „Poliția pe mine nu m-a anchetat, așa că n-am ce să vă zic. Ne-am certat, că ne-am certat de o mie de ori până acum. Nu e prima dată. Nu înțeleg care e problema, că nu a fost nimic fizic. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni. Nu prea înțeleg. Procurorul care mi-a luat cazul, nu mi-a dat nicio interdicție. Nu mi-a pus nicio brățară. Cum să îmi pună brățară dacă nu m-au audiat.”

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Polițiștii au evaluat situația fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse.”

Ulterior, procurorul de caz a decis să anuleze măsura ordinului de protecție. Anchetatorii continuă cercetările într-un dosar penal pentru amenințare și încearcă să afle exact ce s-a întâmplat între cei doi.