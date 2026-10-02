Consultarea a avut loc în timpul unei întâlniri private între Trump şi Musk, la Casa Albă, cu aproximativ o lună înainte ca forţele americane să-l captureze pe Maduro într-o operaţiune militară în Venezuela, în 3 ianuarie, potrivit unei surse prezente la întâlnire, citată de revistă.

Trump a petrecut ore întregi punându-i lui Grok întrebări despre diverse chestiuni legate de preşedinţia şi moştenirea sa şi, în contextul campaniei militare americane împotriva navelor venezuelene pe care Washingtonul le-a asociat cu traficul de droguri, l-a întrebat în mod expres cum ar reacţiona venezuelenii dacă Statele Unite l-ar captura pe Maduro.

Potrivit sursei revistei Time, Grok a răspuns că Maduro este un "dictator profund nepopular" şi că mulţi venezueleni ar sărbători probabil căderea sa. Informaţiile publicate de revistă nu indică faptul că chatbotul ar fi recomandat direct capturarea preşedintelui venezuelean.

Când operaţiunea americană a avut loc pe 3 ianuarie şi sectoare ale populaţiei venezuelene au sărbătorit capturarea lui Maduro, Trump a fost impresionat de capacităţile lui Grok, potrivit aceleiaşi surse.

Episodul evidenţiază rolul tot mai mare pe care inteligenţa artificială l-a dobândit în deciziile de securitate şi apărare ale administraţiei Trump.

În iunie, şeful departamentului de inteligenţă artificială al Pentagonului a declarat că Departamentul Apărării l-a folosit pe Grok în timpul războiului împotriva Iranului pentru a sprijini desfăşurarea forţelor şi selecţia ţintelor.