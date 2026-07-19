Primul pas în cariera sportivă l-a făcut în sportul rege, la clubul bucureştean Progresul, dar a ales în cele din urmă tenisul cu sprijinul fratelui său mai mare, Constantin, scrie Agerpres.

A devenit campion naţional de copii în 1952, de juniori, în 1962, şi campion naţional de seniori în 1968-1969.

În toamna anului 1965 a participat la campionatele naţionale ale României, unde îl întâlneşte în finală pe campionul en-titre, Ion Ţiriac, pe care l-a învins în patru seturi (2-6, 6-4, 6-4, 6-1).

Cei doi mari jucători de tenis ai României aveau să scrie o pagină de neuitat în istoria sportului românesc, reuşind să joace de trei ori finala Cupei Davis (1969, 1971 şi 1972).

Debutul internațional și ascensiunea spre elita tenisului mondial

Debutul carierei sale internaţionale a avut loc la vârsta de 20 de ani, la turneul de Mare Şlem de la Roland Garros din 1966, unde a jucat finala întrecerii la dublu masculin, alături de Ion Ţiriac.

Primul mare succes internaţional l-a obţinut în 1972 în Statele Unite ale Americii, unde a câştigat turneul de la Forrest Hills. Tot în 1972, s-a impus, împreună cu Ion Ţiriac, în proba de dublu a turneului de la Roma şi la dublu mixt, la Wimbledon, alături de Rosie Casals.

Anul de glorie al lui Ilie Năstase a fost 1973, când a câştigat turneul de la Roland Garros, cel mai important turneu pe zgură, fără să piardă niciun set, în finala turneului trecând de Niki Pilic din Iugoslavia, potrivit https://tennisuptodate.com/ .

În acelaşi an, s-a impus şi în proba de dublu în cadrul turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, unde a jucat alături de americanul Jimmy Connors.

De asemenea, a câştigat turneul de la Roma, unde l-a învins în finală pe spaniolul Manuel Orantes şi a fost desemnat primul lider al clasamentului mondial ATP, când a fost instituit clasamentul în august 1973, menţionează https://tennisuptodate.com/ . S-a aflat pe prima poziţie a clasamentului timp de 40 de săptămâni.

Palmares impresionant: zeci de trofee și recorduri istorice

În decursul carierei sale, Ilie Năstase a câştigat 87 de turnee la simplu (dintre care 57 de turnee înregistrate de ATP) şi 55 la dublu (dintre care 47 înregistrate de ATP).

A câştigat de patru ori Turneul Masters, în 1971, 1972, 1973, 1975; US Open în 1972 şi 1975; French Open în 1970 şi 1973; Wimbledon în 1973.

Timp de 18 ani a jucat pentru echipa de Cupa Davis a României, câştigând 109 meciuri. În 1970, Ilie Năstase a intrat în rândul celor 20 cei mai buni jucători de tenis din lume. În acel an, a câştigat proba de dublu masculin la Roland Garros alături de Ion Ţiriac.

În 1985, a participat la turneul de la Toulouse (Franţa), iar la 16-22 octombrie 1989, la turneul de la Tel Aviv din circuitul ATP, a fost ultima sa participare din cariera competiţională. Câţiva ani mai târziu, în 1994, a fost căpitan nejucător al echipei României de Cupă Davis.

Distincții, premii și recunoaștere internațională

A fost desemnat de patru ori ''Cel mai bun sportiv român al anului'' (1969, 1972, 1973 şi 1974) şi timp de 40 de săptămâni s-a aflat pe prima poziţie a clasamentului mondial (23 august 1973 - 2 iunie 1974) şi de 8 ori în Top Ten.

A primit "Racheta de aur", la New York, în 1973, şi este singurul român care are numele înscris în International Tennis Hall of Fame.

În 1990, la Roland Garros, a obţinut Premiul deceniului, iar în 2005, revista ''Tennis Magazine'' l-a plasat pe locul 28 în lista celor ''40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani''.

De pe terenul de tenis, în politică

Ilie Năstase a intrat în politică şi a candidat, în 1996, pentru postul de primar al municipiului Bucureşti.

La alegerile parţiale din 25 mai 2014 Ilie Năstase a fost ales senator în colegiul uninominal 8 din Circumscripţia electorală nr. 42 din partea Partidului Conservator.

La 22 iulie 2015, senatorul Ilie Năstase s-a înscris în Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), iar din 28 iunie 2016 a fost senator independent până la încheierea mandatului.

După aproape 11 ani la conducerea Federaţiei Române de Tenis, la 12 februarie 2008, a demisionat din funcţie.

În anul 2000 i-a fost conferit Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Ofiţer, iar la 1 decembrie 2008 a fost înaintat în gradul de general-maior (cu două stele), în retragere, în Ministerul Apărării Naţionale. În anul 2009, Ilie Năstase a fost desemnat de statul francez Cavaler al Legiunii de Onoare. La 27 octombrie 2011, a primit din partea Regelui Mihai I, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, Decoraţia Regală ''Nihil Sine Deo''.

Invitat de onoare la aniversarea ATP și ambasador al României

Ilie Năstase, primul lider al clasamentului Asociaţiei Tenismenilor Profesionişti (ATP), s-a numărat printre invitaţii de onoare la gala care a marcat împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea acestei ierarhii, desfăşurată la Hotelul Waldorf Astoria din New York la 26 august 2013. A fost unul dintre cei 19 lideri ai clasamentului ATP invitaţi la acest eveniment, alături de alte nume sonore ale tenisului mondial, printre care s-au numărat: americanii Jimmy Connors, John McEnroe, Andy Roddick şi Jim Courier, cehul Ivan Lendl, suedezii Bjorn Borg, Mats Wilanders şi Stefan Edberg, chilianul Marcelo Rios ş.a.

În 2013, Ilie Năstase a primit, alături de alte personalităţi din România, titlul de ''Ambasador al Turismului Românesc''. În acelaşi an, Ilie Năstase, alături de Ion Ţiriac, Florin Segărceanu şi Andrei Pavel au fost recompensaţi de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) cu Premiul Devotamentului, acordat jucătorilor care şi-au reprezentat ţara în 20 de meciuri în Cupa Davis la nivelul Grupei Mondiale sau în zona grupelor.

La 20 noiembrie 2014, Ilie Năstase a primit Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru "contribuţia semnificativă la întărirea şi promovarea României".

Circuitul ATP a anunţat, la 10 noiembrie 2015, că Grupa B de la Turneul Campionilor se va desfăşurat purtând numele fostului tenisman român Ilie Năstase, cel care a câştigat de patru ori această competiţie (1971, 1972, 1973 şi 1975).

De la legenda tenisului la personaj de film

Este autorul unor romane scrise în limba franceză (''Le filet'', ''Break Point'', ''Tie-break'', ''The Net''), iar la 29 mai 2008 şi-a lansat, la Ambasada României de la Paris, cartea autobiografică ''Mr. Năstase'', evenimentul fiind menit să ajute copiii bolnavi de cancer de la Spitalul ''Marie Curie'' din Bucureşti.

Din 1991, Ilie Năstase face parte din galeria celebrităţilor tenisului mondial (International Tennis Hall of Fame), jocul său fiind cu adevărat incomod şi bazat totodată pe o anduranţă remarcabilă. Forţa fizică şi determinarea l-au ajutat să câştige 42 de meciuri remarcabile în cinci seturi. A fost un jucător spectaculos, irascibil, dar cu totul magnific pe terenul de tenis, menţionează https://tennisuptodate.com/ .