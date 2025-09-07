Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale

Horoscop cu Neti Sandu
07-09-2025 | 21:27
neti sandu
PRO TV

Horoscop 8 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu confirmări. O să avem niște conștientizări și o să înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri – și totul o să fie mai simplu după aceea.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și o să fim ceva mai grijulii cu banii.

Horoscop 8 septembrie – FECIOARĂ

O să dați zor să vă achitați de toate obligațiile, atât la serviciu cât și acasă, că vreți să mergeți la o onomastică sau poate chiar voi vă sărbătoriți alături de prieteni. Intrați și la cheltuieli, de drag, pentru cadouri și pentru a vă achita de niște obligații morale.

Horoscop 8 septembrie – BALANȚĂ

E cineva care ține la voi și vrea să petreceți împreună o zi specială, să vă plimbați și să stați la povești, după orele de program, la o terasă. Poate apare și o ofertă de colaborare, iar dacă familia e de acord și aveți timp, o să acceptați.

Horoscop 8 septembrie – SCORPION

S-ar putea să aveți nevoie de un împrumut bancar ca să vă luați o casă, o mașină, să începeți o afacere, ori pentru taxe școlare, copii sau alte priorități. Se poate să primiți și o invitație la odihnă, pentru weekend, greu de refuzat.

Horoscop 8 septembrie – SĂGETĂTOR

Puneți la cale un proiect care să vă repoziționeze favorabil, să câștigați vizibilitate și respect în breasla voastră. Cineva din zona de afaceri vă poate remarca talentul și să vă propună o colaborare ce v-ar propulsa în carieră.

Horoscop 8 septembrie – CAPRICORN

O să fie nevoie de voi într-un context profesional, poate un eveniment la serviciu, unde vă ocupați de partea organizatorică și primiți și o răsplată. Se poate să intrați și la cheltuieli pentru diverse lucruri de casă, găsind oferte și promoții bune.

Horoscop 8 septembrie – VĂRSĂTOR

Vă reporniți cu avânt într-o nouă provocare de viață – posibil una profesională – și puneți piatra de temelie pentru o carieră nouă. Se poate să întâlniți și pe cineva cu care să formați un cuplu și să fiți fericiți.

Horoscop 8 septembrie – PEȘTI

Se rezolvă probleme mai vechi și mai noi și vă croiți drum spre o altă perspectivă profesională, poate chiar un nou serviciu. Revine cineva după o lungă absență și abia acum o să înțelegeți dacă puteți forma o echipă sau nu.

Horoscop 8 septembrie – BERBEC

Vin niște bani și o să vă străduiți să faceți cumpărături la prețuri mai bune, ca să economisiți cât de mult puteți. Revine cineva după o lungă absență și o să aveți ocazia să analizați dacă puteți colabora sau construi ceva împreună.

Horoscop 8 septembrie – TAUR

Primiți confirmări de la șefi sau chiar de la instanță și vă bucurați de repunerea în drepturi și recunoașterea statutului vostru. Se poate să ieșiți cu prietenii la sărbătoare, poate pentru ziua voastră sau pentru o onomastică apropiată.

Horoscop 8 septembrie – GEMENI

Revizuiți un contract și poate cereți condiții mai bune, ca să merite efortul, chiar dacă implică mai multă muncă. Puteți să vă asociați cu parteneri de afaceri și să atrageți investitori care să susțină proiectul vostru.

Horoscop 8 septembrie – RAC

Apar noi provocări, dar o să le faceți față cu energie și curaj – e momentul să vă depășiți limitele. Vin și bani în plus de undeva și vă veți bucura de un alt confort financiar.

Horoscop 8 septembrie – LEU

Încercați să vă găsiți un serviciu mai bine plătit și se ivește ocazia să experimentați lucruri noi, care să vă entuziasmeze. Sunteți și în pregătiri pentru evenimentul din weekend și o să vă dați toată silința să iasă perfect.

