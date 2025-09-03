Horoscop 4 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste

Horoscop cu Neti Sandu
03-09-2025 | 23:05
neti sandu
PRO TV

Horoscop 4 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și punem familia pe primul plan, iar restul vine de la sine.

Horoscop 4 septembrie – FECIOARĂ

Se rezolvă tot felul de lucruri, după multe încercări, și o să faceți progrese la slujbă, la colaborările din particular și o să vă bucurați de aprecierile celor din jur. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu; poate are loc o împăcare, chiar și după un divorț.

Horoscop 4 septembrie – BALANȚĂ

Se poate să dați o lovitură de imagine, să vă fie lăudată munca. Să vă fie apreciate eforturile și să vi se acorde o recompensă, poate luați un premiu. O să puteți câștiga un concurs sau un titlu; să urmeze și un supliment salarial, ca să fie tacâmul complet.

Horoscop 4 septembrie – SCORPION

Poate primiți o invitație în străinătate și vă duceți la o nuntă, în weekend, la vreo ceremonie, un botez, sau niște prieteni își reinnoiesc jurămintele de căsătorie. Vă înscrieți la niște cursuri, achitați și vreo taxă, eventual, și o să vă intrați în ritm, atât la muncă, cât și la școală, probabil.

Citește și
neti sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 4 septembrie – SĂGETĂTOR

O să vă recuperați banii cuveniți, în urma unui proces, și poate aveți gânduri mari cu banii – să vă luați o casă, o mașină sau să începeți o afacere. Se poate să vă asociați cu niște oameni la fel de pricepuți ca și voi și să faceți impresie bună în societate.

Horoscop 4 septembrie – CAPRICORN

Vești bune, întâlniri cu oameni de la care aveți ce învăța, poate fi un schimb de idei și să vă lansați într-un business care să vă aducă stabilitate financiară. O să faceți rost de niște bani și poate vă permiteți o escapadă turistică prin țară, chiar de mâine.

Horoscop 4 septembrie – VĂRSĂTOR

O să apară cineva, o organizație, care o să vă facă plăcere să faceți parte din ea, ca să le întindeți o mână de ajutor unor oameni și o să vă felicitați că le puteți fi de folos. E cineva care o să vă atragă ca un magnet și o să construiți o relație, dacă nu aveți partener de cuplu.

Horoscop 4 septembrie – PEȘTI

Vin și vremuri bune pentru voi, poate se va naște un copil în familia voastră, o să vă refăceți viața de cuplu unii dintre voi și o să uitați perioada grea prin care ați trecut. Poate vă faceți planuri legate de o căsnicie, să legalizați relația și să puneți la punct toate detaliile.

Horoscop 4 septembrie – BERBEC

Poate apelați la o agenție imobiliară să vă luați o casă mai spațioasă, ori vă căutați de lucru și vedeți online ce găsiți, că aveți nevoie de bani – nu e timp de pierdut. E posibil să vă treziți cu reproșuri din partea coechipierului de viață, că nu vă faceți timp și pentru el. Poate remediați situația.

Horoscop 4 septembrie – TAUR

O să vă curteze niște angajatori, să intrați în colectivul lor și să dați drumul unui proiect care v-ar aduce bani și prestigiu. Se poate să încercați ceva nou și să vă lăsați antrenați într-o nouă aventură profesională, ca experiment.

Horoscop 4 septembrie – GEMENI

E posibil o mărire de salariu sau veți câștiga mai mult la noul serviciu, dar și din sume cumulate – colaborări sau afacerea voastră particulară aduce un profit consistent. E cineva care vrea să vă cunoașteți mai bine și dacă nu aveți partener de cuplu, o să vă lăsați purtați de poveste.

Horoscop 4 septembrie – RAC

Poate va trebui să vă gestionați altfel timpul liber, ca să vă ajungă și pentru ieșitul după orele de program cu ființa iubită, ca să nu se simtă neglijată. O să luați, probabil, mai mulți bani de la serviciu, că o să vă fie apreciate rezultatele muncii voastre și o să fie pe merit.

Horoscop 4 septembrie – LEU

O reușită! Vi se aprobă o cerere, primiți undă verde la călătorie, o să aveți și resurse financiare ca să vă puteți deplasa și o să fiți încântați de rezultate. Cu ceva mai mult fler în afaceri o să vă puteți îmbogăți sau, cel puțin, o să o duceți mai bine – să vă fructificați talentele.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 03-09-2025 23:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani

Horoscop 2 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe.  

Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 1 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată.  

Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare

Horoscop 31 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile.  

Horoscop 30 august 2025, cu Neti Sandu. O să vă remontați din punct de vedere emoțional
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 august 2025, cu Neti Sandu. O să vă remontați din punct de vedere emoțional

Horoscop 30 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață.  

Horoscop 29 august 2025, cu Neti Sandu. Vin bani dintr-o sursă neașteptată
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 29 august 2025, cu Neti Sandu. Vin bani dintr-o sursă neașteptată

Horoscop 29 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu câștiguri și rezultate vizibile. O să ne dăm interesul să facem lucruri atent controlate, ca să atingem rezultatul pe care ni-l dorim.  

Recomandări
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Stiri externe
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28