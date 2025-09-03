Horoscop 4 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste

Horoscop 4 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul.

Vibrația zilei este 4 și punem familia pe primul plan, iar restul vine de la sine.

Horoscop 4 septembrie – FECIOARĂ

Se rezolvă tot felul de lucruri, după multe încercări, și o să faceți progrese la slujbă, la colaborările din particular și o să vă bucurați de aprecierile celor din jur. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu; poate are loc o împăcare, chiar și după un divorț.

Horoscop 4 septembrie – BALANȚĂ

Se poate să dați o lovitură de imagine, să vă fie lăudată munca. Să vă fie apreciate eforturile și să vi se acorde o recompensă, poate luați un premiu. O să puteți câștiga un concurs sau un titlu; să urmeze și un supliment salarial, ca să fie tacâmul complet.

Horoscop 4 septembrie – SCORPION

Poate primiți o invitație în străinătate și vă duceți la o nuntă, în weekend, la vreo ceremonie, un botez, sau niște prieteni își reinnoiesc jurămintele de căsătorie. Vă înscrieți la niște cursuri, achitați și vreo taxă, eventual, și o să vă intrați în ritm, atât la muncă, cât și la școală, probabil.

Horoscop 4 septembrie – SĂGETĂTOR

O să vă recuperați banii cuveniți, în urma unui proces, și poate aveți gânduri mari cu banii – să vă luați o casă, o mașină sau să începeți o afacere. Se poate să vă asociați cu niște oameni la fel de pricepuți ca și voi și să faceți impresie bună în societate.

Horoscop 4 septembrie – CAPRICORN

Vești bune, întâlniri cu oameni de la care aveți ce învăța, poate fi un schimb de idei și să vă lansați într-un business care să vă aducă stabilitate financiară. O să faceți rost de niște bani și poate vă permiteți o escapadă turistică prin țară, chiar de mâine.

Horoscop 4 septembrie – VĂRSĂTOR

O să apară cineva, o organizație, care o să vă facă plăcere să faceți parte din ea, ca să le întindeți o mână de ajutor unor oameni și o să vă felicitați că le puteți fi de folos. E cineva care o să vă atragă ca un magnet și o să construiți o relație, dacă nu aveți partener de cuplu.

Horoscop 4 septembrie – PEȘTI

Vin și vremuri bune pentru voi, poate se va naște un copil în familia voastră, o să vă refăceți viața de cuplu unii dintre voi și o să uitați perioada grea prin care ați trecut. Poate vă faceți planuri legate de o căsnicie, să legalizați relația și să puneți la punct toate detaliile.

Horoscop 4 septembrie – BERBEC

Poate apelați la o agenție imobiliară să vă luați o casă mai spațioasă, ori vă căutați de lucru și vedeți online ce găsiți, că aveți nevoie de bani – nu e timp de pierdut. E posibil să vă treziți cu reproșuri din partea coechipierului de viață, că nu vă faceți timp și pentru el. Poate remediați situația.

Horoscop 4 septembrie – TAUR

O să vă curteze niște angajatori, să intrați în colectivul lor și să dați drumul unui proiect care v-ar aduce bani și prestigiu. Se poate să încercați ceva nou și să vă lăsați antrenați într-o nouă aventură profesională, ca experiment.

Horoscop 4 septembrie – GEMENI

E posibil o mărire de salariu sau veți câștiga mai mult la noul serviciu, dar și din sume cumulate – colaborări sau afacerea voastră particulară aduce un profit consistent. E cineva care vrea să vă cunoașteți mai bine și dacă nu aveți partener de cuplu, o să vă lăsați purtați de poveste.

Horoscop 4 septembrie – RAC

Poate va trebui să vă gestionați altfel timpul liber, ca să vă ajungă și pentru ieșitul după orele de program cu ființa iubită, ca să nu se simtă neglijată. O să luați, probabil, mai mulți bani de la serviciu, că o să vă fie apreciate rezultatele muncii voastre și o să fie pe merit.

Horoscop 4 septembrie – LEU

O reușită! Vi se aprobă o cerere, primiți undă verde la călătorie, o să aveți și resurse financiare ca să vă puteți deplasa și o să fiți încântați de rezultate. Cu ceva mai mult fler în afaceri o să vă puteți îmbogăți sau, cel puțin, o să o duceți mai bine – să vă fructificați talentele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













