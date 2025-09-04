Horoscop 5 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va recupera banii cuveniți

Horoscop 5 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Provocări azi. E bine să găsim doza potrivită să muncim cu măsură, să ne distrăm tot cu măsură, ca să păstrăm un echilibru în toate.

Vibrația zilei este 5 și tot despre măsură e vorba – să fim cumpătați.

Horoscop 5 septembrie – FECIOARĂ

Poate plecați de azi într-o escapadă turistică și să-i luați și pe prieteni ca să fie distracție și să vă eliberați de stres. O să aveți de făcut niște drumuri, fie cu treabă, fie pentru odihnă, ca să fiți în formă de luni încolo.

Horoscop 5 septembrie – BALANȚĂ

O să recalibrați relația cu partenerul de cuplu și n-o să mai permiteți nimănui să intervină cu păreri sau reproșuri, ca să mergeți pe mâna voastră. O să puteți pleca o zi, două, să vă recreați; poate copiii insistă să ajungeți într-o zonă de agrement și o să fie toată lumea mulțumită.

Horoscop 5 septembrie – SCORPION

Se poate să plecați cu grupul pe undeva și să fie chiar un team building, cu atmosferă cât se poate de bună, și o să vă întoarceți revigorați. Încă vă mai consultați cu familia ca să alegeți niște cursuri care să vi se potrivească, ca o asigurare că ați ales ce trebuie.

Horoscop 5 septembrie – SĂGETĂTOR

Poate mai cheltuiți niște bani cu casa și vă pregătiți și pentru evenimentul care va avea loc în curând, dacă nu cumva vor fi mai multe. E bine să plecați în doi pe undeva, ca să vă detașați de problemele cotidiene și să vă faceți timp și pentru voi.

Horoscop 5 septembrie – CAPRICORN

Par să vină de undeva niște bani și puteți da o fugă pe undeva, ca să vă detașați de problemele cotidiene și să vă faceți timp și pentru voi. E bine să vă luptați pentru drepturile voastre ca să obțineți ce v-ați propus, după care vă oferiți și voi o ieșire la distracție.

Horoscop 5 septembrie – VĂRSĂTOR

O să vă invite cineva din străinătate și, dacă aveți posibilitatea, timp și bani, o să răspundeți invitației. Răspunsul pe care-l așteptați o să sosească și o să știți ce aveți de făcut în continuare, încotro să o apucați.

Horoscop 5 septembrie – PEȘTI

V-ați putea cumpăra altă mașină, să mai dați refresh și interiorului locuinței ca să aveți o stare de spirit și mai bună, să aveți confort sporit. O să recuperați banii cuveniți și o să aveți cu ce să dați o fugă de azi până duminică pe undeva la relaxare.

Horoscop 5 septembrie – BERBEC

Se poate să intrați la cheltuială, că aveți de făcut niște reparații acasă și dați bani pe materiale, pe manoperă, sau poate vă pricepeți și voi și scutiți niște bani. Aveți energie, chef de treabă și șanse de afirmare și o să dați de oameni care să vă finanțeze proiectele.

Horoscop 5 septembrie – TAUR

O să vă puteți asocia cu niște parteneri de afaceri ca să faceți rost de bani și o să aveți parte de o bună comunicare; o să vă descurcați frumos. Se poate să mai faceți un pas spre recuperarea banilor, după o serie de tentative care s-au lăsat cu amânări.

Horoscop 5 septembrie – GEMENI

Vi se face o ofertă de colaborare și vor mai urma și altele, dar se poate să apară și un proiect serios, de amploare, care să vă aducă bani mulți. O ieșire la o masă sau la o cină romantică ar aduce un plus de culoare în relația de cuplu și o să vă decideți dacă sunteți pe drumul cel bun.

Horoscop 5 septembrie – RAC

E momentul vostru de afirmare în plan profesional și poate veniți cu un proiect de anvergură ca să aveți de unde să faceți rost și de bani, mai mulți. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care vă poate deveni partener de cuplu și vor exista și șanse de căsătorie.

Horoscop 5 septembrie – LEU

O să interacționați cu șefii, vor fi schimbări la serviciu și o să vă puteți găsi un alt loc în ierarhia de la slujbă, și o să vă meargă mai bine din punct de vedere profesional. Par să vină mai mulți bani și puteți spera la o mutare într-o casă nouă sau poate să vă luați altă mașină.

