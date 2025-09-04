Horoscop 5 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va recupera banii cuveniți

Horoscop cu Neti Sandu
04-09-2025 | 21:22
neti sandu
PRO TV

Horoscop 5 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Provocări azi. E bine să găsim doza potrivită să muncim cu măsură, să ne distrăm tot cu măsură, ca să păstrăm un echilibru în toate.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și tot despre măsură e vorba – să fim cumpătați.

Horoscop 5 septembrie – FECIOARĂ

Poate plecați de azi într-o escapadă turistică și să-i luați și pe prieteni ca să fie distracție și să vă eliberați de stres. O să aveți de făcut niște drumuri, fie cu treabă, fie pentru odihnă, ca să fiți în formă de luni încolo.

Horoscop 5 septembrie – BALANȚĂ

O să recalibrați relația cu partenerul de cuplu și n-o să mai permiteți nimănui să intervină cu păreri sau reproșuri, ca să mergeți pe mâna voastră. O să puteți pleca o zi, două, să vă recreați; poate copiii insistă să ajungeți într-o zonă de agrement și o să fie toată lumea mulțumită.

Horoscop 5 septembrie – SCORPION

Se poate să plecați cu grupul pe undeva și să fie chiar un team building, cu atmosferă cât se poate de bună, și o să vă întoarceți revigorați. Încă vă mai consultați cu familia ca să alegeți niște cursuri care să vi se potrivească, ca o asigurare că ați ales ce trebuie.

Citește și
neti sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 5 septembrie – SĂGETĂTOR

Poate mai cheltuiți niște bani cu casa și vă pregătiți și pentru evenimentul care va avea loc în curând, dacă nu cumva vor fi mai multe. E bine să plecați în doi pe undeva, ca să vă detașați de problemele cotidiene și să vă faceți timp și pentru voi.

Horoscop 5 septembrie – CAPRICORN

Par să vină de undeva niște bani și puteți da o fugă pe undeva, ca să vă detașați de problemele cotidiene și să vă faceți timp și pentru voi. E bine să vă luptați pentru drepturile voastre ca să obțineți ce v-ați propus, după care vă oferiți și voi o ieșire la distracție.

Horoscop 5 septembrie – VĂRSĂTOR

O să vă invite cineva din străinătate și, dacă aveți posibilitatea, timp și bani, o să răspundeți invitației. Răspunsul pe care-l așteptați o să sosească și o să știți ce aveți de făcut în continuare, încotro să o apucați.

Horoscop 5 septembrie – PEȘTI

V-ați putea cumpăra altă mașină, să mai dați refresh și interiorului locuinței ca să aveți o stare de spirit și mai bună, să aveți confort sporit. O să recuperați banii cuveniți și o să aveți cu ce să dați o fugă de azi până duminică pe undeva la relaxare.

Horoscop 5 septembrie – BERBEC

Se poate să intrați la cheltuială, că aveți de făcut niște reparații acasă și dați bani pe materiale, pe manoperă, sau poate vă pricepeți și voi și scutiți niște bani. Aveți energie, chef de treabă și șanse de afirmare și o să dați de oameni care să vă finanțeze proiectele.

Horoscop 5 septembrie – TAUR

O să vă puteți asocia cu niște parteneri de afaceri ca să faceți rost de bani și o să aveți parte de o bună comunicare; o să vă descurcați frumos. Se poate să mai faceți un pas spre recuperarea banilor, după o serie de tentative care s-au lăsat cu amânări.

Horoscop 5 septembrie – GEMENI

Vi se face o ofertă de colaborare și vor mai urma și altele, dar se poate să apară și un proiect serios, de amploare, care să vă aducă bani mulți. O ieșire la o masă sau la o cină romantică ar aduce un plus de culoare în relația de cuplu și o să vă decideți dacă sunteți pe drumul cel bun.

Horoscop 5 septembrie – RAC

E momentul vostru de afirmare în plan profesional și poate veniți cu un proiect de anvergură ca să aveți de unde să faceți rost și de bani, mai mulți. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care vă poate deveni partener de cuplu și vor exista și șanse de căsătorie.

Horoscop 5 septembrie – LEU

O să interacționați cu șefii, vor fi schimbări la serviciu și o să vă puteți găsi un alt loc în ierarhia de la slujbă, și o să vă meargă mai bine din punct de vedere profesional. Par să vină mai mulți bani și puteți spera la o mutare într-o casă nouă sau poate să vă luați altă mașină.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 04-09-2025 21:22

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani

Horoscop 2 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe.  

Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 1 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată.  

Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare

Horoscop 31 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile.  

Horoscop 30 august 2025, cu Neti Sandu. O să vă remontați din punct de vedere emoțional
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 august 2025, cu Neti Sandu. O să vă remontați din punct de vedere emoțional

Horoscop 30 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață.  

Horoscop 29 august 2025, cu Neti Sandu. Vin bani dintr-o sursă neașteptată
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 29 august 2025, cu Neti Sandu. Vin bani dintr-o sursă neașteptată

Horoscop 29 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu câștiguri și rezultate vizibile. O să ne dăm interesul să facem lucruri atent controlate, ca să atingem rezultatul pe care ni-l dorim.  

Recomandări
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Stiri Justitie
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere
Stiri actuale
Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere

Odată cu creșterea taxei pe valoare adăugată, tranzacțiile imobiliare au suferit modificări. Potrivit unei analize, interacțiunile dintre vânzători și cumpărători au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28