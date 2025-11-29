Horoscop 30 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care participă la o cerere în căsătorie

O să avem disponibilitate pentru ieșit la plimbare, la distracție, să mai schimbăm o vorbă cu un viitor partener de afaceri, doar–doar o să ne punem, în sfârșit, de acord.

Vibrația zilei este 3, iar comunicarea este la loc de cinste astăzi.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să fie zi de naștere, onomastică sau să mergeți la un eveniment festiv în alt oraș și să vă întoarceți până la noapte. Poate le-ați promis alor voștri că îi scoateți pe-afară și or să se bucure, că se mai limpezește toată lumea la cap și la suflet.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Prietenii vă invită la spectacole și vă puteți duce dacă nu sunteți ocupați cu familia — dar poate mergeți cu toții, ca să vă recreați. E cineva căruia i s-a făcut dor de voi și vă caută; dacă îl mai păstrați în inimă, s-ar putea să fiți din nou împreună.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă grăbiți să încheiați rapid treburile de acasă și o să vă oferiți și vouă un respiro — ieșiți la plimbare, la un spectacol, la un Sfânt Andrei. Vă puteți mobiliza să faceți o vizită cuiva din țară, dacă e ziua lui de nume — și o să vă prindă bine revederea.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – PEȘTI

Prieteni insistă să mergeți la o plimbare sau la o cafea și o să vă faceți timp 2–3 ore să mai schimbați impresii, să mai prindeți inspirație. O să vă ocupați și de casă, și de familie, dar nu o să vă ignorați nici pe voi — sunteți importanți.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – BERBEC

Poate plecați cu grupul într-o excursie și o să vă întoarceți revigorați, pentru că ați acumulat stres și trebuie eliminat cumva. O să vă bucurați de revederea cuiva drag, cu care nu v-ați mai întâlnit în ultima vreme.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – TAUR

Sfera sentimentală e frumos nuanțată și poate întâlniți pe cineva potrivit, cu care să vă armonizați. E posibil să vă treziți cu niște bani în cont și să aveți cu ce să ieșiți în oraș, la o cafea cu prietenii.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – GEMENI

O să fiți și voi acolo unde se adună lume multă și o să fie atmosferă plăcută — e sărbătoare, vreo onomastică sau alt prilej festiv. Revine cineva care speră la o împăcare, dar până nu vedeți o schimbare reală, nu o să luați decizia.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – RAC

O invitație de nerefuzat la o întrunire amicală — poate chiar o căsătorie sau o revedere emoționantă — și viața voastră sentimentală se poate schimba în bine. Puteți întâlni pe cineva la un party și descoperiți puncte comune care să vă apropie într-o relație.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – LEU

Puteți da o fugă într-un oraș vecin dacă vă invită cineva și o să refaceți punțile de comunicare cu o persoană care a lipsit o vreme din viața voastră. O chestiune de suflet vă tulbură somnul și, dacă nu discutați cu persoana respectivă, nu o să vă găsiți liniștea.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Se pare că găsiți niște bani puși deoparte și ieșiți cu ai voștri la distracție, poate faceți cinste cuiva cu numele Andrei sau Andreea. O să reușiți, după mai multe încercări, să refaceți relația cu niște rude apropiate — de data asta comunicarea va merge.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

E rost de plecare undeva și o să vă faceți noi prieteni pe acolo; discutați și chestiuni de afaceri și poate se leagă o colaborare din ianuarie. Poate ieșiți la un tête-à-tête cu cineva care are intenții serioase de căsătorie, dar trebuie să fiți și voi de acord.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – SCORPION

O să cheltuiți niște bani ca să-i faceți fericiți pe ai voștri și să profitați de timpul liber, să vă încărcați bateriile pentru perioada următoare. Aflarea unor vești vă va schimba — în bine — părerea despre cineva pe care credeați că v-a greșit, dar nu era adevărat.

