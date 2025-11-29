Horoscop 30 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care participă la o cerere în căsătorie

Horoscop cu Neti Sandu
29-11-2025 | 21:39
neti sandu
PRO TV

Horoscop 30 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești amestecate.

autor
Neti Sandu

O să avem disponibilitate pentru ieșit la plimbare, la distracție, să mai schimbăm o vorbă cu un viitor partener de afaceri, doar–doar o să ne punem, în sfârșit, de acord.

Vibrația zilei este 3, iar comunicarea este la loc de cinste astăzi.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să fie zi de naștere, onomastică sau să mergeți la un eveniment festiv în alt oraș și să vă întoarceți până la noapte. Poate le-ați promis alor voștri că îi scoateți pe-afară și or să se bucure, că se mai limpezește toată lumea la cap și la suflet.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Prietenii vă invită la spectacole și vă puteți duce dacă nu sunteți ocupați cu familia — dar poate mergeți cu toții, ca să vă recreați. E cineva căruia i s-a făcut dor de voi și vă caută; dacă îl mai păstrați în inimă, s-ar putea să fiți din nou împreună.

Citește și
neti sandu
Horoscop 29 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Vești surprinzătoare și finanțe neașteptate

Horoscop 30 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă grăbiți să încheiați rapid treburile de acasă și o să vă oferiți și vouă un respiro — ieșiți la plimbare, la un spectacol, la un Sfânt Andrei. Vă puteți mobiliza să faceți o vizită cuiva din țară, dacă e ziua lui de nume — și o să vă prindă bine revederea.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – PEȘTI

Prieteni insistă să mergeți la o plimbare sau la o cafea și o să vă faceți timp 2–3 ore să mai schimbați impresii, să mai prindeți inspirație. O să vă ocupați și de casă, și de familie, dar nu o să vă ignorați nici pe voi — sunteți importanți.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – BERBEC

Poate plecați cu grupul într-o excursie și o să vă întoarceți revigorați, pentru că ați acumulat stres și trebuie eliminat cumva. O să vă bucurați de revederea cuiva drag, cu care nu v-ați mai întâlnit în ultima vreme.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – TAUR

Sfera sentimentală e frumos nuanțată și poate întâlniți pe cineva potrivit, cu care să vă armonizați. E posibil să vă treziți cu niște bani în cont și să aveți cu ce să ieșiți în oraș, la o cafea cu prietenii.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – GEMENI

O să fiți și voi acolo unde se adună lume multă și o să fie atmosferă plăcută — e sărbătoare, vreo onomastică sau alt prilej festiv. Revine cineva care speră la o împăcare, dar până nu vedeți o schimbare reală, nu o să luați decizia.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – RAC

O invitație de nerefuzat la o întrunire amicală — poate chiar o căsătorie sau o revedere emoționantă — și viața voastră sentimentală se poate schimba în bine. Puteți întâlni pe cineva la un party și descoperiți puncte comune care să vă apropie într-o relație.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – LEU

Puteți da o fugă într-un oraș vecin dacă vă invită cineva și o să refaceți punțile de comunicare cu o persoană care a lipsit o vreme din viața voastră. O chestiune de suflet vă tulbură somnul și, dacă nu discutați cu persoana respectivă, nu o să vă găsiți liniștea.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Se pare că găsiți niște bani puși deoparte și ieșiți cu ai voștri la distracție, poate faceți cinste cuiva cu numele Andrei sau Andreea. O să reușiți, după mai multe încercări, să refaceți relația cu niște rude apropiate — de data asta comunicarea va merge.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

E rost de plecare undeva și o să vă faceți noi prieteni pe acolo; discutați și chestiuni de afaceri și poate se leagă o colaborare din ianuarie. Poate ieșiți la un tête-à-tête cu cineva care are intenții serioase de căsătorie, dar trebuie să fiți și voi de acord.

Horoscop 30 noiembrie 2025 – SCORPION

O să cheltuiți niște bani ca să-i faceți fericiți pe ai voștri și să profitați de timpul liber, să vă încărcați bateriile pentru perioada următoare. Aflarea unor vești vă va schimba — în bine — părerea despre cineva pe care credeați că v-a greșit, dar nu era adevărat.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 29-11-2025 21:39

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Horoscop 29 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Vești surprinzătoare și finanțe neașteptate
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 29 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Vești surprinzătoare și finanțe neașteptate

Horoscop 29 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revelații. O să ne ia prin surprindere veștile, oamenii cu care o să ne intersectăm, față în față sau pe rețelele de socializare.

Horoscop 28 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu emoții mari pentru o zodie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 28 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu emoții mari pentru o zodie

Horoscop 28 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări astăzi. O să ne ocupăm și de treburile de serviciu, și de cele de familie, și o să ne pregătim să facem ceva frumos cu timpul nostru liber. Să ne eliberăm de stres.  

Horoscop 27 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie va primi un proiect cu bani frumoși
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 27 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie va primi un proiect cu bani frumoși

Horoscop 27 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, că vin sărbătorile și vrem să încheiem anul fără restanțe.  

Recomandări
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
Stiri externe
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei

O delegație ucraineană este în drum spre Statele Unite pentru a discuta ultimele detalii ale planului comun de pace. Iar Steve Witkoff, emisarul pentru Rusia al lui Donald Trump, se îndreaptă spre Kremlin pentru întâlnirea cu Vladimir Putin.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global
Stiri actuale
Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global

6.500 de aeronave Airbus A320 au fost oprite la sol pentru o actualizare urgentă de software. Iar asta a dus la un val de anulări de zboruri și întârzieri, noaptea trecută, în traficul aerian mondial.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28